Casal de empresários brasileiros é encontrado morto nos EUA

O casal de empresários brasileiros Claudionor da Cruz e Andressa Pereira foi encontrado morto dentro de um apartamento em São Francisco, nos Estados Unidos, onde viviam juntos. Os dois foram achados ainda na última na segunda-feira (8), conforme relatos da família.

Claudionor e Andressa estavam na Califórnia, nos EUA, desde janeiro deste ano. Ele era sócio de um bar no Lago Sul, em Brasília, e morava com a esposa em Vicente Pires, no Distrito Federal, antes de deixar o País.

Até então, as suspeitas são de que um vazamento de gás tenha sido o fator responsável pela causa das mortes. A versão foi informada pelos familiares das vítimas à TV Globo. Porém, a família não deu detalhes sobre como teria ocorrido esse vazamento.

Na mesma entrevista, os membros das famílias do casal informaram sobre uma campanha de arrecadação de US$ 20 mil, quantia equivalente a R$ 100 mil, com o intuito de realizar o traslado dos corpos ao Brasil.

Em nota ao portal UOL, o Itamaraty afirmou que tomou conhecimento da situação e pontuou que "está em contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do falecimento".