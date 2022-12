Brittney Griner chega aos EUA após troca de prisioneiros com Rússia

Após dez meses de detenção na Rússia, a estrela do basquete Brittney Griner pousou nos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (9). Ela foi libertada após o presidente Joe Biden concordar em trocá-la por Viktor Bout, um traficante de armas russo conhecido como o "Mercador da Morte".

A atleta pousou no Texas às 07h40 (horário de Brasília), de acordo com imagens da CNN e da Fox News. Segundo o jornal O Globo, ela foi levada para a base militar San Antonio-Fort Sam Houston, e de lá será levada para o Centro Médico Brooke, do Exército americano, onde será examinada e receberá tratamento médico.

A confirmação oficial da chegada da atleta ao país foi postada no Twitter por Roger Carstens, o enviado especial do Departamento de Justiça para assuntos de reféns. "Muito feliz em ter a Brittney novamente em solo americano. Bem-vinda à sua casa, BG!", disse ele na postagem.

Brittney Griner foi sentenciada a nove anos de prisão e cumpria pena desde março deste ano, após ser detida em um aeroporto perto de Moscou, depois que funcionários da alfândega encontraram em sua bagagem dois cartuchos contendo óleo de haxixe para ser usado em um vaporizador.

A prisão da atleta, uma das melhores pivôs da liga feminina da NBA e duas vezes medalhista de ouro olímpica, gerou confronto geopolítico entre Washington e Moscou.

Viktor Bout

Ex-oficial militar soviético, Viktor Bout cumpria pena nos Estados Unidos por conspirar para matar americanos. Ele foi libertado na quinta-feira (8), após ser oficializado a troca de prisioneiros que também soltou Brittney Griner.

Bout é um traficante de armas que atuou entre os anos 1990 e 2000. Segundo a revista Exame, ele foi preso na Tailândia em 2008 e condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Neste ano, ele completou uma década na cadeia. Ele tem cerca de 50 anos, porém a idade não é confirmada devido aos documentos falsos utilizados por ele.

O criminoso é chamado de "comerciante da morte" pelos seus acusadores e sua "carreira" inspirou o filme 'O Senhor das Armas', protagonizado pelo ator Nicolas Cage. Ele se diz inocente de todos os crimes atribuídos a sua pessoa.

Legenda: Nicolas Cage no filme 'O Senhor das Armas'. Foto: Divulgação

O traficante também é acusado de adquirir e exportar mísseis antiaéreos e de fornecer apoio material a uma organização criminosa terrorista. Contudo, considerando a prisão "infundada e tendenciosa", a Rússia, há muito tempo, pede a libertação do ex-oficial.

