Britânico discute com apoiadores de Bolsonaro no funeral da rainha: 'respeito'

Chris Harvey, 61, um britânico aposentado, se envolveu em uma discussão com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Londres, nesta segunda-feira (19). O homem foi hostilizado pelo grupo após pedir que eles agissem com "respeito" no dia do funeral da rainha Elizabeth II. O caso foi publicado pela BBC.

De acordo com o jornal, Harvey passava em frente à residência oficial do embaixador brasileiro na capital da Inglaterra, onde Bolsonaro está hospedado, quando se deparou com um tumulto entre o grupo e um homem que, segurando uma bandeira do Brasil, fazia críticas ao presidente.

"Vocês estão desrespeitando o Brasil. Esse é o funeral da rainha. Mostrem mais respeito. Isso está muito errado, é desrespeitoso. O seu presidente não deve estar feliz com o seu comportamento", gritou o britânico, de acordo com a BBC. Os apoiadores de Bolsonaro, por sua vez, questionaram o que ele fazia ali e o mandaram calar a boca.

A situação foi gravada e tem repercutido nas redes sociais.

Briga entre brasileiros

A confusão entre os bolsonaristas e o britânico começou quando um homem se aproximou do grupo e começou a perguntar por que eles não estavam preocupados com as queimadas na Amazônia, em saber "quem assassinou a ex-vereadora Marielle Franco" e com a "origem do dinheiro usado para comprar os imóveis da família Bolsonaro".

Nessa hora, os apoiadores do presidente cercaram o homem e o chamaram de "petista". Percebendo a movimentação de intimidação, Harvey decidiu intervir: "Esse homem tem o direito de protestar. Essa é a Inglaterra", disse. O grupo, então, também se aproximou do britânico e começou a entoar gritos de apoio a Bolsonaro.

Cerca de 20 policiais apareceram e formaram um "cordão" para proteger o brasileiro que primeiro criticou o presidente. Nesse meio tempo, Bolsonaro saiu da residência do embaixador, posou para fotos com os apoiadores e entrou em um carro. Ele não falou com a imprensa.

Bolsonaro na Inglaterra

Bolsonaro está na Inglaterra desde domingo (18) para participar do funeral de Elizabeth II, nesta segunda (19). Logo no primeiro dia, o presidente, que é candidato à reeleição, discursou para apoiadores da varanda da residência do embaixador em tom de campanha, o que irritou boa parte dos britânicos, de acordo com periódicos locais.

"Enquanto líderes globais chegam ao Reino Unido para manifestar seu respeito pela rainha, o líder da direita radical populista Jair Bolsonaro fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu pais incensando uma multidão com bandeiras", publicou o Daily Mail. "Presidente Bolsonaro usa visita a Londres para funeral da rainha como 'palanque eleitoral'", criticou o The Guardian.

Preço da gasolina

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o presidente brasileiro criticou o preço do litro da gasolina na capital da Inglaterra.

"Estou aqui em Londres, Inglaterra, o preço da gasolina £1,61. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então, a gasolina é uma das mais baratas do mundo", comparou Bolsonaro. Porém, conforme a BBC, ele não mencionou que o poder de compra médio dos ingleses é maior do que o dos brasileiros.