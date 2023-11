Brasileiros na Faixa de Gaza recebem autorização a deixar região, diz jornal

O grupo de 34 brasileiros na Faixa de Gaza recebeu autorização de deixar o território palestino após um mês desde o início dos ataques entre Hamas e Israel. O Brasil deve integrar a lista de países autorizados a repatriar os cidadãos que será divulgada na sexta-feira (10). Com isso, há previsão da aeronave da Presidência da República sair do Egito no sábado (11). As informações são da CNN Brasil.

O desembarque deve ocorrer na manhã de domingo (12), em Brasília. O roteiro deve incluir três paradas:

Roma, na Itália;

Las Palmas, na Espanha;

Recife, já no Brasil.

Há expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receba o grupo de brasileiro e familiares na Base Aérea de Brasília, no domingo.

Grupo de brasileiros

O grupo de brasileiros que retornará ao País está localizado em duas cidades, estando 18 perto da fronteira de Rafah e 16 em Khan Yunis.

A inclusão das pessoas desse grupo na lista de países autorizados a repatriar os cidadãos ocorreu depois da equipe do governo Lula intensificar as gestões diplomáticas, e o contato com diversos países.