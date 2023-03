Brasileiro é comparado a um 'não primata' em TV Italiana por causa de cabelo afro

O ítalo-brasileiro Amaral Ercole, 22, foi comparado a um 'não primata', no programa "Da noi... A ruota libera", na TV pública italiana RAI. A comparação foi feita pelo cantor, apresentador e ator italiano Cláudio Lippi, no domingo (19). O comentário aconteceu durante um programa de auditório no qual brasileiro estava na plateia. Amaral disse que a piada acabou sendo inoportuna. As informações são do o Globo.

Amaral acredita ainda que a intenção do Lippi não foi ofendê-lo. "Analisando a situação não me ofendi, a RAI está pensando em me deixar falar ao vivo para esclarecer o assunto", disse.

O jovem ficou paralisado ao ouvir a fala do apresentador. Conforme Amaral, o objetivo é "esclarecer a situação" e que ao fim do programa o apresentador quis resolver a situação pessoalmente.

Conforme o ativista Dario Ballini, a atitude pode ser considerada racista. Já a ativista Bárbara Lezzi, do Movimento 5 Estrelas, não acredita ser "real que estejamos reduzidos a discutir as declarações horríveis".

Amaral Ercole possui dupla cidadania por ter mãe brasileira, mas nasceu na Itália. Ele tem cabelo afro, é cantor de rap e modelo.

ENTENDA O CASO

No último domingo (19), o apresentador Cláudio Lippi interrompeu a também apresentadora para Francesca Fialdini para fazer interações com a plateia. Em um momento, ele questiona se Amaral é de fato italiano.

"Ele é meio brasileiro. Digamos, ele está sempre do lado humano, ou seja, ele é um ser humano. Ele não é um primata", dispara o apresentador após a resposta do jovem