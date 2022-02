Bento XVI pede perdão por crimes de pedofilia cometidos por padres após ser acusado de omissão

O papa emérito Bento XVI pediu perdão pelos crimes de abuso sexual e pedofilia cometidos por padres sob sua responsabilidade. O pronunciamento foi uma resposta após publicação de um relatório em que ele é acusado de não ter atuado para enfrentar os crimes quando era arcebispo de Munique.

Assista ao vídeo

"Eu tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. Minha dor é ainda maior pelos abusos e os erros que aconteceram durante meu mandato", escreveu o teólogo alemão de 94 anos em uma carta com data de domingo (6) e publicada nesta terça-feira (8) pelo Vaticano.

Leia também Mundo Papa defende vacinas e faz críticas à desinformação sobre Covid-19

Bento XVI, que renunciou ao papado em 2013 , disse no documento que foi "profundamente prejudicial" ter sido rotulado de mentiroso por causa da sua omissão sobre os abusos, mas que reconhece os "erros ocorridos". Afirmou ainda que está pronto para enfrentar "o juiz final da minha vida".

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste