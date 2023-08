Barco com turistas rumo à ilha particular desaparece na Indonésia

Um barco com quatro turistas australianos e três tripulantes indonésios desapareceu a caminho de uma ilha particular na costa oeste da Indonésia. Conforme o The Guardian, houve uma tempestade e a embarcação, que saiu de Nias por volta das 15h, não conseguiu chegar ao destino.

Nesta segunda-feira (14), uma operação de busca e salvamento foi iniciada para resgatar os tripulantes e os turistas Elliot Foote, Steph Weisse, Will Teagle e Jordan Short.

Em nota, a família dos australianos compartilhou o desejo de encontrá-los bem. “Nossos corações estão doendo ao pensar que Elliot, Steph, Will e Jordan estão desaparecidos no mar. Continuamos a orar e esperamos que eles sejam encontrados".

Comunicado oficial de familiares “Gostaríamos de agradecer às autoridades indonésias e ao governo australiano por sua assistência contínua enquanto os esforços de busca e resgate continuam.”

O barco se dirigia ao resort de Pinang, nas Ilhas Banyak, na província de Aceh – uma viagem de cerca de quatro horas.

Buscas pelo barco

O Departamento de Relações Exteriores e Comércio disse que está oferecendo assistência aos familiares enquanto ocorre as buscas.

“(Dfat) está fornecendo assistência consular às famílias de quatro australianos a bordo e está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades indonésias para apoiar os esforços de busca e resgate. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos dos desaparecidos durante este período angustiante”, disse um porta-voz do órgão.

As buscas contaram com três barcos, mas as embarcações enfrentaram condições climáticas adversas. As autoridades locais foram informadas que o barco desaparecido não tinha nenhum dispositivo de rastreamento.