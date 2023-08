Iate de luxo é destruído por incêndio no Mar Mediterrâneo; veja vídeo

Um iate de luxo pegou fogo na Ilha de Formentera, no Mar Mediterrâneo, na Espanha, neste sábado (12). A bordo estavam 17 pessoas e uma precisou ser hospitalizada com queimaduras leves. Uma equipe de salvamento realizou o resgate dos passageiros e tripulantes.

As informações são do jornal O Globo. A Capitania da Marinha investiga as causas do incêndio. O veículo estava alugado por semana por US$ 50 mil - cerca de R$ 250 mil na cotação atual.

A embarcação tinha 28 metros de comprimento e navegava na costa de Formentera, próximo a Ibiza. O iate tinha 12 passageiros e cinco tripulantes.

Conforme a Forbes, as chamas teriam iniciado na banheira do iate. Passageiros contaram que o incêndio tomou conta do veículo em questão de minutos.

O jornal La Vanguardia informou que ainda não há uma decisão se a embarcação será removida ou afundada no local. Para ocorrer a remoção, o dono do iate deveria apresentar um plano de reflutuação e realizá-lo, com autorização prévia da Capitania Marítima.