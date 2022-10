Atirador mata cinco pessoas em Raleigh, nos EUA

Um homem armado assassinou cinco pessoas nesta sexta-feira (14), incluindo um policial de folga, em Raleigh, capital da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O suspeito, identificado apenas como um jovem branco, foi preso horas depois.

Os primeiros disparos ocorreram pouco depois das 17h locais, em uma passarela de pedestres da cidade, de quase 500 mil habitantes.

Segundo a imprensa local, foi mobilizado um grande contingente de segurança, que orientou moradores a não saírem de casa enquanto policiais buscavam o criminoso. O homem foi cercado em uma residência próxima ao crime por volta das 20h locais.

"Esta noite, o terror chegou à nossa casa. O pesadelo de toda comunidade chegou a Raleigh. Este é um ato sem sentido, horrível e revoltante", disse o governador Roy Cooper.

A prefeita de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, também lamentou o crime. "Nós precisamos parar com essa violência estúpida nos EUA, nós precisamos falar sobre a violência com armas de fogo", alertou.

Crime

Um levantamento feito em colaboração da Associated Press, USA TODAY e Northeastern University, aponta que esse foi o 25º tiroteio nos EUA com quatro mortos ou mais em 2022.

No ano passado, 49 mil pessoas foram mortas com armas de fogo no país, contra 45 mil em 2020. Isso equivale a 130 mortes diárias, a metade elas, suicídios.

