Artigo 4 da Otan pode ser acionado após ataque de míssil à Polônia; veja o que significa

Após ter o território atingido por um "míssil de fabricação russa", a Polônia está verificando se solicitará consultas sob o Artigo 4 do tratado de aliança militar da Otan, informou o porta-voz do governo nessa terça-feira (15). Pelo menos duas pessoas morreram no episódio.

“Há um momento decidimos verificar se há fundamento para iniciar procedimentos sob o Artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte”, declarou Piotr Muller a repórteres.

Os Estados Unidos e os outros aliados ocidentais do país afirmaram estar investigando o caso, mas não chegaram a confirmar que a explosão na vila de Przewodow foi provocada por algum míssil russo perdido. O Ministério da Defesa da Rússia negou autoria. As informações são da CNN.

A Polônia está protegida pelo artigo 5 do tratado da Otan, que estipula que se um Estado-membro for alvo de um ataque armado, os parceiros considerarão o ato como um ataque armado dirigido ao grupo e tomarão as medidas que julgarem necessárias para ajudar o país atacado.

O que é o Artigo 4 da Otan?

O Artigo 4 do tratado da Otan permite que os membros da organização tragam qualquer questão preocupante, especialmente em relação à segurança, para discussão no Conselho do Atlântico Norte.

Muller também disse que a Polônia está aumentando a prontidão de algumas unidades militares, mas se recusou a responder a qualquer pergunta dos jornalistas, inclusive sobre o que poderia ter provocado o incidente.

“Foi decidido há pouco aumentar a prontidão de algumas unidades militares de combate na Polônia e aumentar a prontidão de combate de outras unidades de serviços uniformizados em nosso país”, disse ele.

Grandes bombardeios

Os relatos poloneses surgiram após um dia de intensos bombardeios russos contra várias cidades ucranianas, em particular contra as instalações de energia do país, o que deixou 10 milhões de pessoas sem luz, segundo o presidente Volodymyr Zelensky.

À noite, o chefe de Estado informou que oito milhões de usuários já haviam sido reconectados à rede elétrica. Na vizinha Moldávia também houve quedas de energia.

A Rússia, por sua vez, acusou a Ucrânia de ter bombardeado a região fronteiriça russa de Belgorod, levando a duas mortes.

Os ataques russos acontecem quatro dias após a humilhante retirada das forças de Moscou da área de Kherson, incluindo a capital regional de mesmo nome, após quase nove meses de ocupação.

Zelensky convocou o G20 a se pronunciar sobre os bombardeios russo.

"Este ato de genocídio dos ucranianos em resposta ao meu plano de paz é um tapa cínico na cara do G20 e do mundo", afirmou o presidente.

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que representa seu país em Bali, acusou a Ucrânia de impedir as negociações de paz ao exigir que as tropas russas deixem todo o território.

A Rússia controla na prática desde 2014 grandes porções do leste, que anexou formalmente após a invasão.

