Mísseis russos caem na Polônia e matam duas pessoas; País é membro da Otan

Os bombardeios russos contra a Ucrânia atingiram um vilarejo na cidade polonesa de Przewodów, matando duas pessoas, nesta terça-feira (15). É a primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia que um míssil atinge um país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Países da aliança estão em reunião de emergência. Kremlin ainda não se manifestou.

O porta-voz do governo polonês, Piotr Mueller, não confirmou imediatamente a informação, mas disse que os principais líderes estavam realizando uma reunião de emergência devido a uma “situação de crise”. Já o Pentágono afirmou que tem conhecimento das informações sobre explosões na Polônia, mas que não é possível confirmar que mísseis russos atingiram o país.

Ao longo desta terça, o exército russo atacou infraestruturas energéticas na Ucrânia, que provocaram apagões na vizinha Moldávia. "Partes da Moldávia estão sofrendo apagões como consequência dos disparos de mísseis russos contra cidades e estruturas vitais da Ucrânia. Cada bomba que cai sobre a Ucrânia afeta a Moldávia e seu povo. Pedimos à Rússia que acabe com essa destruição agora", tuitou o ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Nicu Popescu.

Segundo as autoridades, o país sofreu cortes de energia na maioria das suas regiões e na capital, Chisinau.

O ministro das Infraestruturas e Desenvolvimento Regional da Moldávia, Andrei Spinu, especificou no Telegram que os cortes foram causados pelo "desligamento automático de uma linha de transmissão elétrica (...) por motivos de segurança".

Segundo Spinu, a energia foi restabelecida "quase totalmente" em duas horas, mas ele alertou que "os riscos de falta de energia" continuam "elevados".

"Qualquer bombardeio russo de usinas ucranianas pode levar à mesma situação de hoje", acrescentou.

"Peço que economizem [eletricidade] e sejam solidários", solicitou.

Bombardeio na Ucrânia

Os incidentes coincidem com um novo bombardeio russo em uma dezena de cidades ucranianas, de leste a oeste, incluindo Kiev. Segundo as autoridades ucranianas, os ataques foram dirigidos às infraestruturas de energia e mais de sete milhões de ucranianos estão sem luz. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, informou que cerca de 85 mísseis foram disparados no país. "Estamos trabalhando, vamos restaurar tudo. Vamos sobreviver a tudo", disse.

O ministro da Energia da Ucrânia, Herman Haluschenko, classificou o ataque como o mais massivo a infraestruturas desde o início da guerra e como uma resposta "vingativa" da Rússia às perdas no campo de batalha, referindo-se a retirada de Kherson na semana passada. "[A Rússia] tenta causar o máximo de danos ao nosso sistema de energia na véspera do inverno", declarou.

A rede elétrica ucraniana já foi atingida por ataques anteriores que destruíram cerca de 40% da infraestrutura energética do país.

Zelensky acusa Rússia

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de disparar mísseis contra a Polônia, e instou a aliança transatlântica a "agir" diante de uma "escalada muito significativa" do conflito.

"Mísseis russos atingiram hoje a Polônia, o território de um país aliado. Pessoas morreram. Por favor, aceitem nossas condolências", disse Zelensky. "Disparar mísseis contra o território da Otan é um ataque russo à segurança coletiva. É uma escalada muito significativa. Devemos agir", acrescentou.

EUA investigam informações

O Pentágono disse que não pode confirmar que dois mísseis russos caíram na Polônia, membro da Otan, mas que está investigando essa informação divulgada pela mídia.

"Estamos cientes de relatos da imprensa de que dois mísseis russos atingiram o interior da Polônia e a fronteira com a Ucrânia", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.

"Neste momento, não temos informações comprovatórias de que houve um ataque com mísseis", disse Ryder a jornalistas, acrescentando que o Pentágono está "investigando".

Otan se pronuncia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está investigando relatos não confirmados sobre a queda de mísseis russos em território polonês, disse um alto funcionário da aliança militar transatlântica.

"Estamos investigando esses relatos e em estreita coordenação com nossa aliada Polônia", afirmou o funcionário, que pediu anonimato.