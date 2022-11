Mauricio Macri vê Alemanha favorita ao título da Copa do Mundo por ser uma 'raça superior'

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri disse que a Alemanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo por ser "uma raça superior", gerando repercussão negativa nas redes sociais. A declaração foi feita em entrevista ao canal TN, da TV local. Argentinos associam a fala à ideologia nazista.

Ao analisar como chegam as seleções ao Catar, Macri disse: "Entre os cinco candidatos que hoje podem ganhar, obviamente tem o Brasil, Portugal com jogadores muito bons, França também com jogadores muito bons e o último campeão e a Alemanha que nunca pode ser descartada porque é uma raça superior, sempre jogam até o final".

O comentário logo foi criticado nas redes sociais. "Tem coisas que não se diz nem bêbado ou enquanto dorme", afirmou um jornalista argentino.

O conceito de 'raça supeiror' surgiu durante o regime nazista na Alemanha. Atualmente, Macri ocupa o cargo de presidente executivo da Fifa, instituição que tem como um dos objetivos lutar contra o racismo no futebol.

Macri governou a Argentina entre 2015 e 2019. Ainda como presidente, ele afirmou que na América do Sul "somos todos descendentes europeus" quando quis defender um acordo entre Mercosul e União Europeia, durante o Fórum de Davos, na Suíça, em 2018. A afirmação já havia sido dita meses antes, em festejos do Bicentenenário da Independência argentina.