Arqueólogos encontram múmia de pelo menos 800 anos no Peru

Uma múmia com idade entre 800 a 1.200 anos foi encontrada por arqueólogos, em Cajamarquilla, no Peru. Ela estava amarrada em cordas e com as mãos cobrindo o rosto.

Legenda: A idade exata será descoberta após procedimento de datação por carbono. Foto: Luis Yupanqui/Reprodução/Facebook Revista Rumbos

Segundo pesquisadores da Universidade Nacional de San Marcos (UNMSM), esse é um costume funerário no sul do Peru. A idade exata será descoberta após procedimento de datação por carbono.

A múmia também estava cercada por materiais de oferenda, como potes, cerâmicas e cabaças contendo restos botânicos.

Pesquisadores acreditam que ela pertence à cultura Chaclla pré-incaica, que antecede o Império Inca.

