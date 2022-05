Após massacre no Texas, marido de professora assassinada morre de ataque cardíaco

Mais um acontecimento triste aconteceu na família de Irma Garcia, professora assassinada no massacre em uma escola primária no Texas.

Após a morte de Irma no tiroteio que aconteceu na terça-feira (24), a família da vítima anunciou que seu marido, Joe Garcia, morreu após um ataque cardíaco. O casal teve um matrimônio de 24 anos.

John Martinez, sobrinho do casal, fez um anúncio para compartilhar a notícia do falecimento.

"Com o coração partido e profunda tristeza venho dizer que o marido de minha tia Irma, Joe Garcia, faleceu devido à dor que sentia pela partida dela. Estou realmente sem palavras sobre como todos estamos nos sentindo. Nossa família, Deus tenha misericórdia de nós, isso não é fácil".

Conforme informações da KABB Fox, Joe sofreu um ataque cardíaco fatal. O casal deixou quatro filhos.

Comovidos com a situação de perda da família, internautas criaram uma campanha online para arrecadar fundos.

Massacre no Texas

Um adolescente de 18 anos abriu fogo, na terça-feira (24), em uma escola de ensino fundamental do Texas, matando 19 crianças e duas professoras.

Irma Garcia e a também professora Eva Mireles cobriram as crianças, buscando protegê-las do atirador. O estadunidense Salvador Ramos foi identificado como autor do massacre, conforme o governador do Texas, Greg Abbott.

