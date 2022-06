Atirador invade hospital em Tulsa, nos EUA, e deixa três mortos; ele também foi morto

Um homem invadiu um hospital na cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º), e efetuou diversos disparos. Ele matou três pessoas e, depois, foi morto.

Não se sabe exatamente se o homem, que portava um rifle, atirou em si ou se foi morto por policiais. Os agentes ainda estão fazendo buscas no prédio, o Hospital St. Francis.

Legenda: Polícia de Tulsa ainda faz varredura no prédio. Foto: Polícia de Tulsa

Segundo informações do jornal estadunidense The New York Times, o capitão Richard Meulenberg, do Departamento de Polícia de Tulsa, declarou que as buscas estavam acontecendo "andar por andar, cômodo por cômodo".

“É uma cena catastrófica”, disse o capitão Meulenberg a repórteres do lado de fora do hospital. Após o caso, uma coletiva de imprensa foi convocada pela polícia de Tulsa para dar mais informações.

Leia mais Mundo Ataque a tiros em supermercado deixa 10 mortos em Buffalo, nos Estados Unidos

O caso

A polícia de Tulsa informou nas redes sociais que recebeu um chamado na tarde desta quarta — por volta das 19 horas no horário de Brasília — para intervir no caso de um homem que estava portando um rifle no St. Francis.

"Nós sabemos que há muitos lesionados e potencialmente muitas vítimas", informou a polícia.

O St. Francis Health System bloqueou o campus na tarde desta quarta devido à situação no Natalie Medical Building. O edifício Natalie abriga um centro cirúrgico ambulatorial e um centro de saúde da mama.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo