Após ameaçar jogar avião em supermercado, americano é acusado de roubo e terrorismo

Identificado como Corey Wayne Patterson, o piloto que havia ameaçado jogar avião em um supermercado da rede Walmart no Missisipi, nesse sábado (3), será indiciado por roubo e ameaça terrorista, informou a emissora CNN.

O piloto foi detido após aterrissar em um campo agrícola. O avião bimotor Beechcraft, que havia sobrevoado a cidade de Tupelo e uma área próxima fazendo círculos erráticos durante horas, pousou por volta das 11h25 locais (12h25 em Brasília), disse Connie Strickland, do escritório do xerife do condado de Benton.

O chefe de polícia de Tupelo, John Quaka, assinalou que o piloto pode ser alvo de acusações federais adicionais, já que a Administração Federal de Aviação indicou que está investigando o incidente.

Segundo Quaka, Patterson trabalhou durante 10 anos para a companhia Tupelo Aviation, mas aparentemente não tinha uma licença para voar.

Ameaças de piloto

Pela manhã, o piloto telefonou para o serviço de emergência em Tupelo, "ameaçando colidir intencionalmente contra o West Main Walmart", segundo um comunicado do Departamento de Polícia dessa cidade de 40 mil habitantes.

Quaka assinalou que os negociadores da polícia se comunicaram por rádio com Patterson e conseguiram persuadi-lo a pousar no aeroporto. Contudo, no último momento o piloto desviou sua rota para o noroeste, se afastando de Tupelo.

Patterson chegou a publicar uma mensagem de "adeus" em seu perfil do Facebook, aparentemente quando estava ficando sem combustível, disse o chefe de polícia.

Por fim, o piloto conseguiu aterrissar o avião em um campo e contou à polícia onde estava.