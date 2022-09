Homem rouba avião, ameaça colidir em loja, pousa em pasto e é preso nos EUA; assista

Um homem roubou uma aeronave de pequeno porte e ameaçou colidir em uma loja da rede Walmart na cidade americana de Tupelo, no Mississippi, na manhã deste sábado (3).

Segundo o canal de notícias americano Fox News, o piloto foi identificado como Cory Patterson, de 29 anos. Após ter voado por cerca de 5h40, ele aterrissou a aeronave em uma área de pasto na zona rural de Ashland. Em seguida, foi detido e preso.

Piloto sobrevoou área residencial; veja vídeo:

Em comunicado publicado nas redes sociais, a polícia de Tupelo informou que recebeu os primeiros chamados às 5h deste sábado.

Conforme a corporação, o piloto fez contato pelo número 911 (para ligações de emergência) "ameaçando colidir intencionalmente com o Walmart", em West Main.

Aeronave Beech C90A 1987

Legenda: Homem posou em área de pasto e, em seguida, foi preso Foto: Reprodução/Twitter

De acordo com as autoridades americanas, o homem que pilota o avião – um Beech C90A 1987 – trabalha para uma empresa que aluga um espaço no Aeroporto Regional de Tupelo.

Ainda segundo a rede de TV americana, a loja ameaçada pelo piloto precisou ser evacuada às pressas.

