Professor é preso suspeito de abusar sexualmente 244 crianças e adolescentes no Maranhão

Um professor foi preso por abusar sexualmente 244 crianças e adolescentes no município de Tuntum, no interior do Maranhão. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Piauí (PCPI), na manhã desta quarta-feira (21), em União (PI). As informações são do Metrópoles.

O homem de 52 anos pode responder pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de 10 a 18 anos de reclusão.

As vítimas teriam tido contato com o suspeito entre 2023 e maio de 2025. No entanto, a identidade do professor e da escola não foram divulgadas para preservar as crianças e os adolescentes. Todos eram menores de 14 anos.

Denúncias das vítimas

Os pais das vítimas contribuíram com as investigações, iniciadas em maio de 2025. O suspeito praticava os atos libidinosos dentro da sala de aula.

O delegado Wlisses Alves, da Delegacia de Presidente Dutra (MA), informou que o professor chegou a ser preso no dia 16 de maio do ano passado, por importunação sexual.

Na época, uma aluna denunciou o caso na direção. Conforme o g1, o diretor, que é comandante do Corpo de Bombeiros do município, deu voz de prisão ao professor. A polícia foi acionada e o suspeito foi encaminhado à delegacia. Os outros alunos formalizaram a denúncia de abusos posteriormente.

Segunda prisão

Em 2025, o professor se afastou da sala de aula e foi colocado em liberdade provisória. Posteriormente, a Polícia Civil seguiu com as investigações, recebendo denúnicas das vítimas e dos pais.

Com o conjunto das denúncias, a Polícia Civil pediu a prisão do professor, sendo aceita pela Justiça.