Vacina Sputnik V tem efetividade de 97,6% contra a Covid-19, aponta estudo

A vacina Sputnik V mostrou efetividade de 97,6% contra a Covid-19. O resultado foi obtido a partir da análise de 3,8 milhões de pessoas por cientistas do Instituto Gamaleya de Moscou. As informações são do O Globo.

O comunicado foi dado por um dos principais desenvolvedores do imunizante, o cientista russo Denis Logunov, durante uma apresentação para a Academia Russa de Ciências.

Para a análise, explicou, eles utilizaram um banco de dados dos vacinados com as duas doses. A partir das informações coletadas, calcularam a taxa de efetividade no mundo real.

A taxa identificada é superior à eficácia de 91,6% apontada por ensaio clínico em grande escala da Sputnik V, que foi publicado pela revista científica Lancet no início deste ano.

A diferença entre as análises é que a eficácia demonstra o desempenho dentro de um ensaio clínico. Já a efetividade retrata o desempenho em condições reais durante o uso.

Segundo o Instituto Gamaleya e o Fundo de Investimento Direto Russo, responsáveis pelo financiamento do desenvolvimento do imunizante, esses novos dados serão publicados em uma revista científica revisada por pares já no próximo mês.