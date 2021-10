USP vai pedir autorização à Anvisa para testes em humanos de vacina contra a Covid em spray

O Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), quer avançar para os testes clínicos da vacina brasileira em spray nasal contra a Covid-19 em humanos. Segundo O Globo, o pedido de aprovação será enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda nesta quinta-feira (21).

Ao jornal, o imunologista Jorge Kalil, diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e coordenador da pesquisa, informou que a previsão é iniciar os testes no início de 2022. A fase dura de dois a três meses.

A etapa prevê o acompanhamento de 280 voluntários, divididos em sete grupos. Conforme Kalil, o objetivo é testar o imunizante como reforço em pessoas que já completaram o esquema vacinal contra o coronavírus.

Serão avaliadas, nesta etapa:

Imunogenicidade (capacidade da resposta imune);

Segurança;

Melhor esquema de vacinação (se com uma ou duas doses);

Escalonamento das aplicações.

O que se sabe da vacina brasileira em spray

Esse é o primeiro imunizante completamente desenvolvido no Brasil e será aplicado por um spray nasal — diferentemente dos demais autorizados até então, que são em injeção. Para pesquisadores, a forma de aplicação ajuda a estimular uma forte resposta local.

Em entrevista ao Jornal da USP, Kalil explicou que os estudos pretendem criar uma vacina baseada nos alvos da resposta imune mais eficientes.

“Tem duas formas de nós combatermos o vírus: não deixando ele entrar em uma célula, ou se ele entrou na célula e a infectou, ele pode ser morto por uma outra célula do sistema imune”, explicou.

Por isso, acrescentou, foi escolhida a vacina nasal, considerando a possibilidade de a reposta local ser mais forte e o fortalecimento das defesas na mucosa nasal.

Segundo os pesquisadores, a produção é descomplicada por ser 100% nacional. Outro fator logístico importante é a adaptabilidade a diversas temperaturas.

