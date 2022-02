UFC desenvolve resina que recupera dentes e evita canal ou extração

Um novo tipo de resina desenvolvido por meio de nanotecnologia deve auxiliar em tratamentos antes feitos sob forma de canais ou até mesmo extrações dentárias.

A Universidade Federal do Ceará (UFC), com o Programa de Pós-Graduação em Química, recebeu carta patente de um invento que pode representar uma nova alternativa, permanente, mais acessível e menos invasiva a quem precisa tratar danos graves nos dentes.

A criação é uma proteção resinosa, mas que, por meio do uso de nanotecnologia, alcançou características diferentes das resinas já desenvolvidas. Ela tem uma melhor performance, equalizando desvantagens observadas em outros tipos de resina comercializados.

O material não é tóxico como os utilizados nas resinas atuais e promove um efeito anti-inflamatório sobre a polpa dentária, além de induzir a formação de um novo tecido no dente e manter propriedades autoadesivas.

Essa é a 24ª patente da UFC, que busca agora uma parceria para realizar os testes em humanos.

Legenda: Universidade Federal do Ceará desenvolveu uma nova resina que não é tóxica e ajuda a regenerar o dente Foto: Foto: Divulgação

Nova tecnologia

Estudante do curso de pós-graduação em Química, o professor doutor em Odontologia Victor Feitosa aponta que a nova resina, além de ajudar o dente a se regenerar, pode ser acoplada à área viva do dente.

“A pesquisa da Química já era desenvolvida com nanopartículas carreadoras (partículas que transportam materiais). Esses fármacos se incorporam na resina por meio de nanopartículas e mascaram as toxidades”, informa.

Ainda de acordo com Feitosa, a nova resina, ainda sem nome, tem um componente que ajuda na mineralização do dente, a sinvastatina, uma droga muito usada para reduzir colesterol. “Ela faz com que o dente dure mais tempo vivo sem necessitar de tratamentos”, avisa.