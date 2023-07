'Superlua dos Cervos': veja horário, significado e como observar nesta segunda (3)

Uma superlua acontece quando o satélite natural da Terra está na sua fase cheia e simultaneamente também atinge o perigeu, ponto da rotação dele que é o mais próximo do Planeta, com explica a Nasa. Durante o fenômeno, é possível observar a Lua em uma versão mais brilhante e aparentemente maior. Nesta segunda-feira (3), acontece mais uma edição desse tipo: a chamada Superlua dos Cervos.

O periódico norte-americano sobre meteorologia, Farmers' Almanac, informa que o horário em que o corpo celeste atingiu a iluminação máxima foi às 8h39 da manhã no Brasil (horário de Brasília). Os dados são do portal Nacional Geographic Brasil.

"A Lua aparecerá cheia por três dias nessa época, de sábado à noite até terça-feira à noite", detalha a Nasa.

Significado da 'Superlua dos Cervos'

Segundo a agência espacial norte-americana, o fenômeno leva esse nome por que coincide com a mesma época em que o cervos machos começam o crescimento de novos chifres. É comum que as hastes passem a emergir das cabeças desses animais no início do verão no Hemisfério Norte — começo do inverno no Hemisfério Sul, onde fica o Brasil.

Outras nomenclaturas

Além de Superlua dos Cervos, esse evento astronômico também recebe outros nomes: como Lua do Trovão, por acontecer no mesmo período das frequentes tempestades típicas do início da estação mais quente nos Estados Unidos, conforme a Nasa.

No estado norte-americano do Alasca, o fenômeno é batizado de Lua do Salmão, informa o Farmers' Almanac. O título é uma homenagem aos nativos da região devido à coincidência com a corrida do salmão nos rios do norte do continente americano.

Já na Europa, por acontecer no mesmo período que a época de produção de feno, a Superlua dos Cervos é conhecida como Lua do Feno, segundo a Nasa. Enquanto isso, hindus, budistas e jainistas (adeptos da religião indiana Jain Dharma), consideram o evento como a Lua Cheia do Guru (Guru Purnima), celebrada como um festival espiritual.