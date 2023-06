Meteoro que emite 'luz verde' é visto em Minas Gerais, Goiás e São Paulo; assista

Moradores dos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo foram surpreendidos, na noite dessa segunda-feira (19), com uma "bola de fogo verde" atravessando o céu. Nas redes sociais, internautas compartilharam registros do evento.

Alguns usuários chegaram a relacionar o episódio com um objeto voador não identificado (OVNI). No entanto, como informou a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), o fenômeno se tratou da entrada de um bólido, meteoro excepcionalmente brilhante, pela atmosfera da Terra.

VEJA MOMENTO

Além de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, é possível que o evento tenha sido observado no Paraná, conforme a instituição. O físico e astrônomo Renato Las Casas explicou que o corpo pode ser avistado em tantos locais devido à distância em que estava da superfície.

Ele estava muito alto. A prova disso é que o mesmo fenômeno foi visto de vários pontos bem distantes", detalhou o antigo professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ao portal G1.

Outra possibilidade levantada por internautas é que a "bola de fogo verde" fosse lixo espacial. No entanto, a velocidade do objeto não condiz com a hipótese, conforme o especialista.

"Uma pedra que entra com altíssima velocidade na nossa atmosfera. Devido ao atrito com ar, ela vai aquecendo. Se partes dela aquecem muito mais do que outras partes, isso cria uma tensão naquela estrutura, que faz com que ela exploda, se quebre, em várias partes", disse ao site.