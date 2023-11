Quando será a próxima chuva de meteoros? Veja calendário do fenômeno astronômico até o fim do ano

A última chuva de meteoros, chamada "Perseidas", foi vista em agosto em diversas partes do mundo, principalmente nos países do hemisfério norte. Para quem não pôde aproveitar o momento, ainda há outros cinco eventos parecidos que podem ser vistos até o fim de 2023.

Conforme o portal Olhar Digital, a chuva que deve chamar mais atenção é de "Geminídeas", que começa no dia 4 de dezembro e segue até o dia 20. Ela terá mais visibilidade no hemisfério norte, mas também pode ser acompanhada no Brasil.

Calendário de chuvas de meteoros de 2023

Com exceção da chuva de meteoros de "Geminídeas", as outras não devem ter um grande número de meteoros por hora. No entanto, para os amantes de astronomia, ainda é possível acompanhar o fenômeno no céu.

Taurids: começou no dia 10 de setembro a segue até 20 de novembro no hemisfério norte. No Brasil, tem boa visibilidade, principalmente entre os dias 10 e 11 de outubro;

começou no dia 10 de setembro a segue até 20 de novembro no hemisfério norte. No Brasil, tem boa visibilidade, principalmente entre os dias 10 e 11 de outubro; Orionidas: começou no dia 2 de outubro e segue até 7 de novembro no mundo todo (mais no hemisfério norte). Teve pico nos dias de 21 a 22 de outubro;

começou no dia 2 de outubro e segue até 7 de novembro no mundo todo (mais no hemisfério norte). Teve pico nos dias de 21 a 22 de outubro; Leônidas: começa no dia 6 de novembro a segue até 30 de novembro no mundo todo (mais no hemisfério norte), com pico de 17 a 18 de novembro;

começa no dia 6 de novembro a segue até 30 de novembro no mundo todo (mais no hemisfério norte), com pico de 17 a 18 de novembro; Geminídeas: começa no dia 4 de dezembro e segue até dia 20 no hemisfério norte. No Brasil, tem boa visibilidade, com pico de 14 a 15 de dezembro. Previsão máxima de meteoros por hora: 120;

começa no dia 4 de dezembro e segue até dia 20 no hemisfério norte. No Brasil, tem boa visibilidade, com pico de 14 a 15 de dezembro. Previsão máxima de meteoros por hora: 120; Ursids: ativa de 17 a 26 de dezembro no hemisfério norte, com pico de 22 a 23 de dezembro. Previsão máxima de meteoros por hora: 10.