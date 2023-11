Fases da Lua no mês de novembro de 2023: veja calendário com datas e horários

Um novo ciclo da lua começou com a chegada do mês de novembro. As fases do satélite começam já no dia 5 dando boas-vindas à lua minguante e se despedindo da lua cheia de outubro. A mudança ocorre às 05h36, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No dia 13 é a vez a lua nova, às 06h27. Já a lua crescente chega às 07h49 do dia 20 deste mês. Para encerrar o ciclo de novembro, a lua cheia surge no dia 27, às 06h16.

Fases da lua do mês de novembro

Lua Minguante: 5 às 5h36

Lua Nova: 13 às 06h27

Lua Crescente: 20 às 07h49

Lua Cheia: 27 às 06h16

Segundo o Inmet, o ciclo lunar é o intervalo de tempo entre luas novas, sendo levemente variável, com média de duração de 29,5 dias. Durante esse período, ela passa pelas quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma tem duração de, aproximadamente, sete dias.

Veja também

Já as interfases são compostas por quarto crescente e crescente gibosa (entre as fases nova e cheia) e minguante gibosa e quarto minguante (entre a cheia e a minguante).