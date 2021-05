O que é 'fungo negro'? Saiba causas e sintomas da doença

Em meio a uma segunda onda intensa de contágios por coronavírus na Índia, a morte de pessoas por 'fungo negro' se tornou uma preocupação em território indiano e em outros países pelo mundo.

Até o momento, no entanto, muitas são as dúvidas sobre o que é, de fato, a doença. Definida como mucormicose, sabe-se que ela é uma infecção severa provocada por fungos.

Conforme publicação da BBC, o quadro da doença, que ficou popularmente conhecida como 'fungo negro', tem matado mais de 50% dos acometidos na Índia.

Além disso, números mostram que quase nove mil pacientes naquele país diagnosticados com Covid-19 receberam quadro positivo para a presença dos fungos.

Porém, afinal de contas, o que se sabe sobre a doença? O Diário do Nordeste explica alguns dos detalhes já esclarecidos sobre estes casos. Confira:

Como ocorre a infecção por 'fungo negro'?

Informações da agência francesa AFP mostram que, apesar de significativos, os casos de mucormicose são raros na Índia.

Geralmente, os afetados com o fungo eram pacientes com Covid-19 que já possuíam histórico de diabetes, HIV ou até mesmo já haviam passado por transplante. A maioria, nesse caso, estava com o organismo imunocomprometido.

A propagação da doença, inclusive, foi associada por médicos da Fundação de Saúde Pública da Índia ao uso indiscriminado de esteroides no tratamento do coronavírus.

Como um fator adicional, a utilização de água contaminada em cilindros de oxigênio e nos umidificadores também teria aumentado os números de infecção por fungo negro.

Quais os sintomas do 'fungo negro'?

Inicialmente, os sintomas da mucormicose são dores de cabeça, inchaço do rosto e febre, conforme aponta os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Legenda: Segundo infectologistas, alguns dos sintomas comuns afetam os olhos dos pacientes Foto: Shutterstock

Em meio às infecções na Índia, profissionais de saúde locais relataram casos de cirurgias para operar narizes, mandíbulas e até olhos danificados com a doença.

O 'fungo negro' existe no Brasil?

Infectologistas ouvidos pelo portal UOL explicam que os fungos em questão já são estudados desde o século XIX, o que se soma ao fato de que já se circulavam no Brasil há bastante tempo.

Nesse sentido, eles apontam que a mucormicose não é algo que deva se espalhar pelo mundo, não configurando uma ameaça de saúde pública global.