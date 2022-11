Nova vacina universal da gripe pode evitar novas pandemias, diz estudo

A pandemia da Covid-19 trouxe um alerta para a comunidade científica atuar em combate a futuras emergências de saúde. Cientistas estão desenvolvendo uma nova vacina universal para o vírus Influenza, causador da gripe, com 17 subtipos do patógenos a mais que a versão atual disponível nos postos de saúde do Brasil, chamada de trivalente. As informações são do jornal O Globo.

A nova vacina, testada em animais, protegeu contra óbito por todos os 20 subtipos do Influenza. A aplicação multivalente foi um sucesso, e os pesquisadores já planejam estudos clínicos com humanos.

Proteção contra formas graves da doença

De acordo com os cientistas, o objetivo do estudo é promover uma resposta imunológica mais ampla contra o vírus, oferecendo a proteção contra formas graves mesmo por diferentes mutações.

"A ideia aqui é ter uma vacina que dê às pessoas um nível básico de memória imunológica para diversas cepas de gripe, para que haja muito menos doenças e mortes quando ocorrer a próxima pandemia de gripe”, diz o autor sênior do estudo, Scott Hensley, professor de Microbiologia na Escola de Medicina, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O pesquisador explica ainda que “seria comparável às vacinas de RNAm da Covid-19 de primeira geração, que foram direcionadas para a cepa original do coronavírus em Wuhan. Contra variantes posteriores, como a Ômicron, essas vacinas originais não bloquearam totalmente as infecções virais, mas continuam a fornecer proteção durável contra doenças graves e morte”.

Caso a estratégia seja de fato eficaz, eles acreditam que pode até mesmo dispensar a necessidade de vacinar a população todo ano, uma vez que a dose multivalente induziria uma resposta de longo prazo e contra todos os subtipos da gripe.

"Achamos que esta vacina pode reduzir significativamente as chances de contrair uma infecção grave por gripe", afirma Hensley.