Testes experimentais de vacina contra câncer de mama têm sucesso nos resultados

Testes experimentais de uma vacina contra diferentes tipos de câncer de mama tiveram resultados positivos. O estudo está sendo realizado por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington em Seattle, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal O Globo, o imunizante gerou uma resposta imunológica à proteína-chave do tumor. As pacientes que possuíam câncer de mama HER2-positivo criaram uma resposta imune citotóxica, ou seja, com morte celular.

Com isso, caem as chances do câncer retornar depois do tratamento. Ao todo, 66 mulheres que tiveram câncer metastático foram incluídas na pesquisa.

Sucesso dos testes

O resultado dos testes foi publicado em um artigo na revista JAMA Oncology. O estudo busca avaliar a eficácia de um imunizante que tem como alvo uma proteína humana intitulada HER2, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano. A pesquisa queria gerar uma resposta imune à proteína.

A autora principal do estudo, Mary Disis, comemorou os resultados. Ela também é professora de medicina Divisão de Oncologia Médica da Universidade de Washington e diretora do Instituto de Vacinas contra o Câncer.

Mary Disis Pesquisadora “Os resultados devem ser considerados preliminares, mas são promissores o suficiente para que a vacina seja agora avaliada em um ensaio clínico randomizado maior".

Segurança da vacina

Além disso, ainda reforçou que a vacina é segura."Tenho grandes esperanças de que estejamos perto de ter uma vacina que possa efetivamente tratar pacientes com câncer de mama ", disse.

Já em relação aos efeitos colaterais mais comuns, explicou que são similares aos da vacina contra Covid-19. "Vermelhidão e inchaço no local da injeção e talvez febre, calafrios e sintomas semelhantes aos da gripe”, afirmou.