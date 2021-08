Nasa revela que chances de asteroide Bennu colidir com à Terra aumentaram

O asteroide Bennu é considerado potencialmente perigoso por ser o corpo conhecido com maior risco de colisão com à Terra. Um estudo revelado pela Nasa, divulgado nesta quarta-feira (11), indica que as chances do objeto atingir o planeta é maior que o projetado inicialmente pelos cientistas.

Após mais de dois anos orbitando o astro, a missão não tripulada OSIRIS-REx reuniu informações que auxiliaram a agência norte-americana a entender melhor os movimentos de Bennu e, a partir disso, realizar o rastreamento da trajetória dele até o ano de 2300.

Usando a rede de antenas internacionais, a Deep Space Network (DNS), e modelos virtuais, os cientistas conseguiram determinar que a probabilidade de impacto entre o asteroide e à Terra total é de cerca de um em 1.750, ou seja, 0,057% de chance até 2300. Anteriormente, a projeção até 2200 era de um em 2.700, ou 0,037%.

Os pesquisadores também conseguiram determinar que a data mais provável de haver a colisão entre os dois corpos é em 24 setembro de 2182, com chance de um em 2.700, ou 0,037%.

Dante Lauretta pesquisador principal da OSIRIS-REx “Os dados orbitais desta missão nos ajudaram a avaliar melhor as chances de impacto de Bennu nos próximos dois séculos e nossa compreensão geral de asteroides potencialmente perigosos — um resultado incrível”

A próxima aproximação de Bennu com planeta é em 2135. Apesar de o corpo não chegar perto o suficiente da Terra para representar uma ameaça, a força gravitacional exercida pelo globo pode influenciar e alterar a trajetória dele.

Os cientistas esperam aproveitar a data para determinar com exatidão se o evento influenciará a futura órbita do asteroide em torno do sol, o que pode alterar a probabilidade de colisão.

Embora as chances de atingir à Terra sejam muito baixas, Bennu continua sendo um dos dois asteroides conhecidos mais perigosos no sistema solar, junto com outro chamado 1950 DA.

Missão inédita ao espaço

Antes de deixar o corpo celeste em 10 de maio de 2021, OSIRIS-REx coletou informações sobre tamanho do objeto — 500 metros de diâmetro, equivalente a uma pequena montanha —, forma, massa, e composição, enquanto monitorava rotação e trajetória orbital. A missão foi lançada em dezembro de 2018.

“A espaçonave está agora voltando para casa, carregando uma amostra preciosa deste fascinante objeto antigo que nos ajudará a entender melhor não apenas a história do sistema solar, mas também o papel da luz solar na alteração da órbita de Bennu, uma vez que mediremos as propriedades térmicas do asteroide em escalas sem precedentes em laboratórios na Terra", disse Lauretta.

A missão também coletou uma amostra de rocha e poeira da superfície do asteroide, que deve chegar à Terra em 24 de setembro de 2023, para futuras investigações científicas.

Davide Farnocchia líder do estudo “Os dados do OSIRIS-REx nos fornecem informações muito mais precisas, podemos testar os limites de nossos modelos e calcular a trajetória futura de Bennu com um alto grau de certeza até 2135. Nunca modelamos a trajetória de um asteroide com essa precisão antes”

A missão foi a primeira projetada pela Nasa para visitar um corpo do tipo e trazer amostras de poeira quando retornasse ao planeta.