Nasa lança plataforma de streaming com vídeos gratuitos; veja como acessar

Antenada com a tendência atual dos streamings e com o objetivo de popularizar pesquisas e descobertas, a Nasa acaba de lançar o serviço de streaming NASA+. A plataforma de vídeos da agência espacial é gratuita, não possui publicidade e nem bloqueio geográfico. Isso quer dizer que o interessado pode assistir aos conteúdos de qualquer parte, inclusive do Brasil.

O streaming pode ser acessado por aplicativo, no site oficial da agência e no app para televisões, disponível nos sistemas da Roku, Apple TV e Fire TV.

Além de gratuito, o streaming NASA+ não exige a criação de nenhuma conta para que o usuário assista aos conteúdos.

Como parte do catálogo do serviço, o público tem acesso a séries de vídeos originais, cobertura de lançamentos de missões espaciais ao vivo, visualização de acoplagens, conteúdo infantil (com direito a animações), vídeos com textos didáticos e acessíveis sobre o universo espacial e as últimas notícias da instituição.

Outros pontos interessantes do NASA+ são a versão em espanhol (para uma maior comunicação com a comunidade latina dentro e fora dos Estados Unidos) e filmagens históricas da agência. Por exemplo: a pessoa pode ver imagens oficiais da missão Apollo 13 — famosa pela frase “Houston, nós temos um problema” — além de outras investidas dos astronautas pelo espaço.