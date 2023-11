Telescópio James Webb flagra imagem de estrela 'recém-nascida'

O Telescópio Espacial James Webb captou imagens do objeto HH212, onde uma estrela está em processo de nascimento. A cena flagrada pelo equipamento, sugerem os pesquisadores, seria muito semelhante a de quando o Sol tinha idade semelhante.

A foto não mostra a estrela, localizada em Orion, a 1.300 anos-luz da Terra, por completo, pois ela está escondida em um disco giratório de gás e poeira. Apenas são visíveis jatos rosa-avermelhados disparando em direções polares opostas.

O processo de aparecimento de um astro como este não é imediato. Conforme noticiou o g1, os cientistas acreditam que ele deva ter menos de 50 mil anos.

Pelo que diz a física, o surgimento da estrela é regulado pelas emissões de gases observadas através do telescópio. "À medida que a bola de massa de gás no centro se contrai, ela gira. Mas, se girar muito rápido, ela se separa, então algo tem de se soltar do momento angular", disse Mark McCaughrean, conselheiro científico da Agência Espacial Europeia.

"Achamos que são jatos e emissões. Achamos que, à medida que todo o material se contrai, os campos magnéticos se juntam e então parte do material que entra pelo disco é capturado em campos magnéticos e ejetado através dos polos. É por isso que chamamos essas estruturas de bipolares", explicou em entrevista para a BBC.

No campo de visão do James Webb estão algumas estrelas maduras. A maioria dos pontos de luz, no entanto, são de galáxias muito distantes. O objeto em que a nova estrela foi encontrada, o HH212, é estudado e fotografado por astrônomos há 30 anos.