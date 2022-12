Galáxia mais distante já registrada é detectada pelo telescópio James Webb

Dados do Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês), da Nasa, permitiram aos cientistas detectar a galáxia mais antiga do Universo até então. As informações são da revista Época Negócios.

Com menos de 400 milhões de anos após o Big Bang, a luz dessa galáxia levou mais de 13,4 bilhões de anos para chegar até os humanos, segundo os pesquisadores.

Informações anteriores coletadas pelo equipamento forneceram pistas para as galáxias primitivas, segundo informou a agência espacial dos Estados Unidos. Os alvos agora foram confirmados pela obtenção de observações espectroscópicas, revelando padrões característicos nas impressões digitais de luz provenientes dos locais.

“Foi crucial provar que essas galáxias, de fato, habitam o início do Universo. É muito possível que galáxias mais próximas se disfarcem de galáxias muito distantes” disse a astrônoma e coautora do trabalho Emma Curtis-Lake, da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido.

“Ver o espectro revelado como esperávamos, confirmando que essas galáxias estão no verdadeiro limite de nossa visão, algumas mais distantes do que o Hubble podia ver. É uma conquista tremendamente emocionante para a missão.”

Ondas infravermelhas

O JWST usa frequência de ondas infravermelhas e pode detectar os traços mais tênues de luz no universo. O telescópio pode identificar o alvorecer de seu nascimento sem ser afetado por nebulosas estelares, ou analisar com um espectrógrafo a atmosfera dos exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar.

Para a descoberta atual, uma equipe de pesquisadores dividiu a luz da NIRCam do telescópio em nove faixas de comprimento de onda, focando em quatro galáxias com altos desvios para o vermelho, duas das quais foram identificadas pela primeira vez pelo telescópio veterano Hubble.

Os dados confirmam que essas duas galáxias estão entre as mais distantes já detectadas, já que as avistadas pelo Hubble têm redshifts de 10,38 e 11,58 e, as descobertas do JWST, 12,63 e 13,20. Outros candidatos com desvios para o vermelho mais altos estão atualmente sob investigação, mas ainda não foram confirmados.