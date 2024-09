Brasil terá eclipse lunar nos próximos dias; saiba como observar

Um eclipse lunar poderá ser visto em todo o território brasileiro na noite da próxima terça-feira (17). Segundo o Observatório Nacional, o fenômeno astronômico ocorre quando parte do nosso satélite natural penetra na sombra da Terra e ficará visível em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.

É possível ver fenômeno de qualquer local com visão desobstruída do céu, sem a necessidade de telescópios ou binóculos. A Lua estará alta durante a fase mais visível do eclipse.

Para acompanhar ao vivo o eclipse parcial da Lua, o Observatório Nacional – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) – irá promover uma nova edição do projeto "O Céu em sua Casa: observação remota". O evento virtual tem início a partir das 21h (horário de Brasília) de terça-feira (17). "A transmissão permitirá que todos acompanhem de perto este espetáculo celeste", diz a instituição científica.

Como assistir o eclipse lunar?

O Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo do fenômeno pelo YouTube. Além disso, a live contará com a participação de astrônomos profissionais e amadores do projeto "O Céu em sua casa: observação remota".

Confira horários do eclipse lunar:

Início da fase penumbral: 21h41

Início da fase parcial: 23h12

Máximo do eclipse: 23h44

Fim da fase parcial: 0h15 (18 de setembro)

Fim da fase penumbral: 01h47 (18 de setembro)

Qual a diferença entre eclipse solar e lunar?

O Professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, explica que a diferença entre um eclipse solar e lunar está no astro, ou seja, em um o protagonista é o sol, e no outro, a lua.

"Sabemos que a Lua orbita a Terra em um movimento chamado de revolução. E o Planeta por sua vez orbita Sol em seu movimento de translação. Esta dança dos astros promovem diferentes fenômenos. Para saber o tipo de eclipse, pergunte ao verbo quem é o sujeito da frase. No eclipse solar, quem está sendo eclipsado? O Sol. No eclipse lunar, a Lua é eclipsada. Simples, não é?".

Como ocorre um eclipse lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a Terra cobre parcial ou totalmente a Lua por sua sombra. Conforme explica a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, há dois tipos dessas sombras: a penumbra e a umbra.

"Temos dois tipos de sombra: a penumbra e a umbra. A primeira é uma sombra clara que ainda recebe luminosidade do sol. Quando a Lua está completamente mergulhada nessa sombra ocorre o eclipse penumbral e não se percebe diferença no brilho da Lua. Já a umbra é a sombra escura que não tem mais nenhuma luminosidade do Sol. Quando a Lua vai entrando nesta sombra temos o eclipse parcial. Quando está totalmente mergulhada na umbra ocorre o eclipse total da Lua”.