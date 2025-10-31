Partiu Mercado

Evento gratuito, promovido pelo Diário do Nordeste, auxilia jovens em busca de inclusão profissional.
Evento faz parte do projeto #PartiuMercado e será realizado de forma inédita.
Conhecedor de todos os elos de um projeto, o profissional é um importante apoio na tomada de decisões. Entenda como o gerente de projetos transforma uma ideia ou oportunidade em realidade.
Altamente demandados, profissionais de marketing e finanças têm boas perspectivas de atuação no mercado.
Setor em expansão, e-commerce tem a mesma importância que uma loja física: precisa de planejamento, controle, estratégia de vendas, investimento em imagem etc. Profissional da área precisa ser versátil e criativo.
Profissional de marketing tem como foco o consumidor e suas necessidades, promovendo estudos de mercado e estratégias de comunicação. Entenda mais sobre essa função vital para o mercado.
Entenda como funciona e quais são as aplicações do blockchain, tecnologia associada a outros mercados, como os de Administração e Direito.
Em todas as fases da empresa, a atuação do consultor é necessária e pode ser decisiva para o sucesso do empreendimento. Saiba como se capacitar para essa função.
Selecionar novos profissionais, formar lideranças e desenvolver competências para a empresa atingir seus objetivos estão entre as atribuições
da Gestão de Pessoas. Veja o que é necessário para trabalhar na área.
Num período em que computadores e softwares se sobressaem realizando atividades programadas, o profissional de Administração precisa se reinventar para continuar valorizado pelo mercado de trabalho.