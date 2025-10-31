Diário do Nordeste
Palestras #PartiuMercado acontecem neste sábado (30)

Evento gratuito, promovido pelo Diário do Nordeste, auxilia jovens em busca de inclusão profissional.

Redação 29 de Novembro de 2019

Diário do Nordeste promove palestras gratuitas sobre mercado de trabalho

Evento faz parte do projeto #PartiuMercado e será realizado de forma inédita.

Redação 27 de Novembro de 2019

Visão integrada

Conhecedor de todos os elos de um projeto, o profissional é um importante apoio na tomada de decisões. Entenda como o gerente de projetos transforma uma ideia ou oportunidade em realidade.

Redação 07 de Novembro de 2019

Processos interligados

Altamente demandados, profissionais de marketing e finanças têm boas perspectivas de atuação no mercado.

Redação 07 de Novembro de 2019

Conquistando o mercado

Setor em expansão, e-commerce tem a mesma importância que uma loja física: precisa de planejamento, controle, estratégia de vendas, investimento em imagem etc. Profissional da área precisa ser versátil e criativo.

Redação 07 de Novembro de 2019

Atuação abrangente

Profissional de marketing tem como foco o consumidor e suas necessidades, promovendo estudos de mercado e estratégias de comunicação. Entenda mais sobre essa função vital para o mercado.

Redação 07 de Novembro de 2019

Segurança digital

Entenda como funciona e quais são as aplicações do blockchain, tecnologia associada a outros mercados, como os de Administração e Direito.

Redação 07 de Novembro de 2019

Profissional estratégico

Em todas as fases da empresa, a atuação do consultor é necessária e pode ser decisiva para o sucesso do empreendimento. Saiba como se capacitar para essa função.

Partiu Mercado 24 de Outubro de 2019

Gestão de talentos

Selecionar novos profissionais, formar lideranças e desenvolver competências para a empresa atingir seus objetivos estão entre as atribuições da Gestão de Pessoas. Veja o que é necessário para trabalhar na área.

Partiu Mercado 24 de Outubro de 2019

Na Era da Indústria 4.0

Num período em que computadores e softwares se sobressaem realizando atividades programadas, o profissional de Administração precisa se reinventar para continuar valorizado pelo mercado de trabalho.

Partiu Mercado 24 de Outubro de 2019
