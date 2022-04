Fazer parte de Fortaleza

Aniversário de Fortaleza

Desafios de uma grande metrópole

Como grande metrópole profundamente estratificada é desafiada pelos problemas de mobilidade urbana, desigualdades sócio-raciais, conflitos fundiários, apartação social entre opulência e miséria e abriga territórios populares marginalizados.

Essas características de Fortaleza impactam aqueles que nela fixam residência, podendo se deparar, a depender do grupo social e racial que pertence, com hostilidade e algumas dificuldades na interação com o imaginário urbano.

Legenda: Zelma Madeira recebeu neste ano o título honorifico de Cidadã de Fortaleza Foto: Divulgação/Evilázio Bezerra/CMFor

Assim como outros migrantes de cidades nordestinas escolhi vir para Fortaleza em busca de melhores oportunidades educacionais, qualificação profissional e trabalho. Com tal objetivo constitui como um dos primeiros espaços de sociabilidade o Benfica.

O bairro universitário conta com importantes espaços públicos da cidade com história e identidade cultural, território das mobilizações e manifestações política como a Avenida da Universidade, campus da UFC, Praça da Gentilândia e outros. Portanto, foi possível construir relações de vinculação para a inclusão na paisagem político-cultural da cidade. É gratificante construir laço de pertença com a cidade em que se mora.

O processo de organização espacial, com vista a garantir o direito a cidade, ao trabalho, ao lazer, a arte, a cultura, saúde, educação e moradia adequada passa necessariamente pela democratização de oportunidades, pela articulação ente as políticas públicas urbanas voltadas para construção de cidades mais inclusivas com inventividade estratégica para superar desigualdades e exclusões.

Há que incorporar na dimensão de território a diversidade dos sujeitos, dos seus modos de ser e fazer, dos territórios populares e periféricos.

A capital cearense recebe muitas pessoas e deve ter como preocupação garantir investimentos sociais e econômicos com redes de proteção para o alcance do desenvolvimento sustentável, de modo a permitir a convivência respeitosa e rica entre populações de origens culturais e étnicas diferentes no mundo atual.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.