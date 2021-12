Um triunfo libertador

Os resultados do Fortaleza, até a derrota diante do Santos, abalaram a crença de que o tricolor chegaria à Libertadores, na fase de grupos. Dessa pouca fé, os comandados de Vojvoda se libertaram, com a difícil vitória contra o Juventude, por 1 x 0.

Primeiro tempo ruim. O Fortaleza começou voando e, depois, foi flagrado, aterrizando mal. Contra a retranca dos gaúchos, conseguiu somente duas situações de gol.

Em uma delas, Robson brigou com a bola. No segundo tempo, meteu Osvaldo, no lugar de Crispim. Em uma boa sequência ofensiva, mandou duas no alvo de Douglas.

Só que o Juventude mudou de planos e criou o maior chafurdo no Castelão. Sorriso meteu, de cabeça, e Boeck fez a sua maior defesa do ano. Afora lances em que atacantes do Juventude se atrapalharam na conclusão, Victor Mendes ainda acertou na trave tricolor.

Uma desastrada ação do goleiro Douglas deu a bola para Depietri marcar o gol da vitória do Leão. Aí, sim, a torcida pôde libertar o grito preso na garganta, depois de uma segunda etapa angustiante.

Passo importante para um grande desfecho de campanha, em 2021.