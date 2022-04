Segundo tempo para vencer

Do jogo Sport 1x1 Fortaleza , salvou-se a segunda etapa, quando o Fortaleza teve o jogo nas mãos para sair com a vitória.

Luciano Juba, de maneira afobada, jogou por cima a chance do Sport abrir a contagem.

Na segunda etapa, o time de Vojvoda foi para dentro do adversário, de maneira mais impositiva.

Principalmente, após a entrada de Moisés, que, com suas arrancadas, despertou o time para atacar e controlar mais o jogo.

Depois que o Sport quase marca, com Thierry cabeceando por cima da meta de Walef, o volante Zé Welison marcou um golaço, disparando um míssel de fora da área.

Melhor no jogo, o Fortaleza deu mole no gol de empate do Sport, através de Bill.