Em busca de apoio para 2022, Capitão Wagner diz que "é difícil manter prefeitos na oposição"

Percorrendo o interior cearense em busca de apoio para a disputa de governador em 2022, Capitão Wagner (Pros) admite a dificuldade de "manter prefeitos na oposição quando as prefeituras cearenses são pobres". Parcerias administrativas com o governador Camilo Santana (PT) têm ameaçado essa aliança com o deputado federal.

Nesse sábado (18), o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros) – eleito em 2020 com discurso de oposição – esteve mais uma vez ao lado do governador Camilo Santana (PT) durante assinatura de ordem de serviço.

Valim comemorou nas redes sociais o recurso para a duplicação da CE 090, em trecho que liga o Cumbuco à Tabuba, no município. "Essa obra é fundamental para impulsionar o nosso turismo gerando mais emprego e renda para a nossa gente", escreveu.

Em outubro, o prefeito esteve muito à vontade ao lado de Camilo e de aliados governistas para a assinatura de ordem de serviço para obras de proteção e restauração costeira do litoral de Caucaia. No episódio, houve troca de elogios com o senador Cid Gomes (PDT).

Para Wagner, "é muito natural que o governo, pelo tamanho da máquina que tem, com o dinheiro que tem à disposição, possa tentar cooptar prefeitos que se elegeram na oposição para se aproximar do governo".

A eleição municipal de 2020 rendeu derrotas importantes para a liderança de Cid no Estado. O governismo perdeu Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Juazeiro do Norte – além de ter enfrentado grandes dificuldades para vencer em Fortaleza.

Apesar do fôlego ganhado pela oposição com o resultado das urnas em cidades populosas, esses prefeitos têm recebido investidas para se aproximar do governo – através de parcerias administrativas.

Wagner disse que, embora haja aproximação de Valim com o governador Camilo, não há ainda o anúncio de mudança de lado da parte do prefeito. "Não vi nenhuma declaração do Valim sobre em quem vai votar nem pra senador nem pra governador", declarou.

O prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra, já anunciou a aliados que vai votar em Camilo Santana caso a candidatura do petista seja confirmada para o Senado, mas Wagner assegura que o prefeito garantiu que vai votar na candidatura dele para governador. "Marcelão (prefeito de São Gonçalo) está firme com a gente", contabiliza o deputado.

Interior

Capitão Wagner (Pros), que deve garantir o palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, tem viajado dezenas de municípios em busca de gestores insatisfeitos com o governador para aproximação política.

Capitão Wagner (Pros) Deputado federal e pré-candidato a governador As cidades do interior são muito esquecidas, principalmentne as pequenas cidades. As cidades mais distantes não recebem qualquer apoio do Governo do Estado. É com foco nessas cidades pequenas que vamos apresentar um plano de governo para tentar atrair esses gestores por entender que esses municípios menores têm o mesmo direito de receber recursos e têm até mais necessidade de apoio do governo do que os municípios maiores

A candidatura do deputado federal ao Executivo estadual pode render até três palanques presidenciais no ano que vem. A articulação tenta unir adversários dos irmãos Ferreira Gomes para a disputa de outubro – o que envolve o senador Eduardo Girão (Podemos) e o ex-senador Eunício Oliveira (MDB).