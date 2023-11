Ciro fala de 'dor' e dispara sobre Cid: 'O cara que faz o que fez comigo, falta fazer o que mais?'

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) falou, mais uma vez, da relação com o irmão Cid Gomes (PDT) em meio a crise que vive o PDT desde o ano passado. O senador foi destituído do comando da legenda no Ceará em mais uma intervenção do PDT Nacional na quinta-feira (9).

Durante evento na Câmara Municipal de Fortaleza na manhã desta sexta-feira (10), o ex-presidenciável declarou que "Cid é uma pessoa que tem um adensamento ideológico", mas que "virou uma pessoa sem disciplina".

"O cara que faz o que fez comigo, falta fazer o que mais? Percebe? E esse problema dói pra caramba em mim, mas ele não vai ditar os rumos de uma organização que transcende a nós", afirmou em entrevista exclusiva ao repórter Bruno Leite.

A declaração foi dada durante participação do ex-governador na apresentação da comissão provisória do PDT Ceará na sede do parlamento municipal. O evento empossou o ex-senador Flávio Torres no comando do partido no Estado.

O local também reuniu lideranças políticas, como o prefeito José Sarto (PDT), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o presidente nacional do PDT, André Figueiredo.

'Maluquices'

O grupo liderado por Cid está prestes a deixar o PDT e ingressar em uma nova legenda. Fato esse que não deve ser seguido por Ciro pela primeira vez desde o início da vida pública ao lado do irmão.

O ponto, inclusive, foi mencionado por Ciro durante entrevista. "Ele (Cid) tem essas maluquices. O Cid, outro dia, foi para o Pros. Lá fui eu junto com o Cid para o negócio de Pros. Tenha paciência, né? Tenha paciência", disse.

Desembarque

O senador Cid Gomes tem afirmado que só tomará uma decisão de deixar o partido ouvindo os liderados. Após diversas reuniões com parlamentares da sigla, na próxima terça-feira (14) será a vez de encontrar prefeitos e pré-candidatos do partido nas eleições de 2024.

A coluna procurou a assessoria do senador para comentar as declarações do irmão e atualizará o texto quando houver retorno.

Colaborou o repórter Bruno Leite

