Atual temporada pode ter o menor número de Clássicos-Rei desde 2017

O ano de 2022 começou com alta expectativa para Fortaleza e Ceará, e pela força de ambos, o número de clássicos em fases decisivas das competições poderia ser grande, com até 11 clássicos no ano.

Mas este número caiu drasticamente com as eliminações precoces do Ceará na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense. Só aí são 4 clássicos a menos, já que os dois poderiam se enfrentar em dois jogos na finais das duas competições.

Assim, garantidos mesmo até o fim do ano, só os 2 clássicos da Série A. Somado ao único clássico Rei do ano até então, o da 1ª Fase da Copa do Nordeste que terminou 1x1, seriam apenas 3 no ano.

A última vez que os rivais jogaram tão poucos clássicos foi em 2017, quando se enfrentaram pelo menos uma vez, pelo Campeonato Cearense.

Naquele ano, os dois rivais não se enfrentaram pela Copa do Nordeste, pois o Ceará não participou, e nem na Final do Estadual vencida pelo Vovô contra, já que o Fortaleza foi eliminado pelo Ferroviário nas semifinais. E em campeonatos nacionais, o Ceará estava na Série B e o Fortaleza na Série C.

Chances remotas

Ainda há a possibilidades dos rivais se enfrentarem na Copa do Brasil, como foi em 2021, mas a chance é remota, já que só seria a partir da 4ª Fase, pois não há chance de se enfrentarem na 3ª Fase.

E a possibilidade mais remota ainda é um encontro na Sul-Americana. Para isso, o Leão precisaria ficar em 3º de seu grupo na Libertadores e o Ceará avançar na fase de Grupos da Sula.

Ou seja, podemos ter apenas 3 clássicos no ano, ou no máximo 7, ainda que as chances sejam remotas.

Vale lembrar que os jogos da Copa Fares Lopes não são computados pelos dois clubes atuarem com suas categorias de base.

Histórico

E analisando o histórico das décadas, este pode ser o menor número desde 2017. Nos últimos dois anos, foram 7 clássicos: Em 2021 foram 2 pelo Campeonato Cearense, dois pela Copa do Brasil e 2 pela Série A e um pela Copa do Nordeste e em 2020 foram 2 na Copa do Nordeste, 3 no Campeonato Cearense e 2 da Série A).

Em 2019, Foram 3 jogos pelo Cearense, dois pelo Brasileirão e um pelo Nordestão. Já em 2018, foram apenas 4 jogos pelo Campeonato Cearense.

Número de Clássico-Rei nos últimos 5 anos

2021: 7 jogos

2020: 7 jogos

2019: 6 jogos

2018: 4 jogos

2017: 1 jogo