Após 6ª rodada do Estadual, mais três clubes estão na 2ª Fase e briga pela liderança esquenta

A 6ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense de 2021 teve 4 jogos, e os resultados garantiram mais 3 equipes classificadas para a 2ª Fase (Pacajus, Atlético e Icasa), se juntando a Ferroviário e Caucaia, que já tinham conseguido vaga na rodada anterior. O Tubarão da Barra, com sua vitória, assumiu a liderança da 1ª Fase e só depende de si na rodada final para terminar como líder e conquistar uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

Três garantidos

O Pacajus não teve dificuldade para vencer o Barbalha por 4 a 0 no estádio João Ronaldo e se classificar. O time do técnico Roberto Carlos venceu com gols de Diego Palhinha (dois), Billy e Léo Dantas, chegando a vice-liderança com 12 pontos. Já a Raposa, com 4 pontos, vai para a rodada final ameaçada de rebaixamento.

Colado com o Pacajus na tabela está o Atlético, em 3º A Àguia venceu de virada o Guarany de Sobral no Junco, com dois gols de Olávio, chegando a 11 pontos e também garantindo vaga. Alex Maranhão diminuiu para o Cacique do Vale, que se mantém com 4 pontos e ameçado de rebaixamento.

Outro classificado foi o Icasa. O Verdão do Cariri venceu o Caucaia no estádio Raimundão, com gol de Nael, chegando aos 9 pontos e também avançando. O Caucaia se mantém com 10 pontos em 4º logo acima do Icasa.

Liderança

Paralelamente a luta pela classificação, os clubes também disputam a liderança da 1ª Fase. Ao bater o Crato por 1 a 0 no Inaldão com gol de Berguinho, o time coral assumiu a liderança, chegando a 13 pontos. Assim, apenas outros 4 clubes ainda disputam o "título" na rodada final: Pacajus, com 12 pontos, Atlético com 11 e Caucaia com 10. O Icasa não tem mais chances de terminar a 1ª Fase como líder.

Para terminar como líder sem depender de ninguém, o Ferrão terminará líder se vencer o Caucaia na última rodada no domingo, 7. A partida tem mando do Ferroviário, mas como os jogos do Campeonato Cearense em Fortaleza estão suspensos devido ao novo decreto do Governo do Estado, a FCF e o clube coral ainda definirão um local para o jogo.

Para o Caucaia, só uma vitória interessa, já que ultrapassaria o Ferroviário. E como Pacajus e Atlético se enfrentam na última rodada, também no dia 7, no Domingão, às 15h30, a Raposa será líder se a partida entre eles terminar empatada.

Pacajus e Atlético só terão chances de liderança se vencerem o confronto direto e o Ferroviário pelo menos empatar com o Caucaia.

Última vaga e Rebaixamento

Com 5 clubes já classificados, resta apenas uma vaga para a 2ª Fase do Estadual. E ela será de quem escapar do rebaixamento na última rodada. Hoje 3 clubes disputam a última vaga no G-6 e a fuga da Série B Cearense: Guarany com 4 pontos, Barbalha com 4 e Crato com 2.

O Cacique do Vale escapará se vencer o Icasa na última rodada, no domingo, às 15h30 no Mirandão. Se isso ocorrer, Barbalha e Crato, que se enfrentam no Inaldão, serão rebaixados.

O Barbalha só escapa se pelo menos empatar e o Guarany perder para o Icasa. Já o Crato, precisa vencer o Barbalha e torcer pelo menos por um empate do Guarany de Sobral.

Campeonato Cearense - 7ª Rodada

Data e Horário: 07/03 - 15:30

Ferroviário x Caucaia (Local a definir)

Icasa x Guarany de Sobral (Mirandão)

Atlético x Pacajus (Domingão)

Barbalha x Crato (Inaldão-Lirio Callou)