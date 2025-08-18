Zenir mira entrar no clube do bilhão e planeja 100 lojas até 2032

A Zenir persegue a meta de atingir neste ano, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão em faturamento.

Caso confirmado, o resultado colocará a empresa em um exclusivo clube de varejistas cearenses com receita bilionária — ao lado de Pague Menos, Coco Bambu, São Luiz, Cometa e Frangolândia — sendo a única do segmento de móveis e eletrodomésticos.

Em 2024, a rede faturou mais de R$ 800 milhões, mantendo ritmo de crescimento de dois dígitos, mesmo em um cenário de juros astronômicos no País.

Gestão pé no chão

A gestão da companhia é descrita como “pé no chão”, sem malabarismos e com crescimento orgânico. Os princípios emanam do fundador, José Alves de Oliveira, amplamente conhecido como Seu Zenir.

O empresário, hoje contando com o auxílio dos filhos na gestão, levou a varejista ao primeiro lugar do Ceará no seu ramo de atuação, enquanto players nacionais e estaduais como Ricardo Eletro, Rabelo e outros sucumbiram.

Hoje são mais de 60 lojas em 44 cidades, além de uma fábrica de colchões, a Eurosono, e 2,4 mil colaboradores.

Para Alan Oliveira, diretor comercial da Zenir, o diferencial é conhecer as particularidades dos consumidores cearenses. No interior, por exemplo, a empresa oferece carnês, o que cria recorrência e estreita o relacionamento com o cliente.

Veja também Negócios Entrevista com Zenir: empresa quer abrir mais 20 lojas no Ceará até 2023 Victor Ximenes Zenir expande sua marca de colchões e abre segunda loja

“O crédito, o pós-venda, o relacionamento de forma geral, representam um pilar muito sólido para o nosso crescimento”, diz o executivo.

Outro lastro crucial é a solidez financeira da companhia, cujo endividamento é perto de zero. Os movimentos de dilatação são feitos com capital próprio.

O plano de expansão, segundo Alan, mira alcançar 100 lojas até 2032, quando a empresa completará 40 anos. Para isso, a Zenir já prepara o terreno, fazendo aquisições estratégicas de imóveis em diversas cidades do Ceará.