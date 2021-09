Encher o tanque com gasolina já custa mais de R$ 400; veja preços por carro

Outro dia, quando tive de cumprir uma das obrigações cotidianas mais assustadoras destes tempos — abastecer o carro —, o frentista esbanjou ousadia ao perguntar se deveria completar. Abri um sorriso capenga e repliquei, jocosamente: "tenho cara de magnata por acaso?"

Com o preço da gasolina encostando nas estrelas e a renda cada vez mais comprometida, encher o tanque com este ouro líquido tornou-se privilégio.

A depender do tamanho do tanque e da cotação da gasolina que, aliás, varia bastante mesmo dentro da mesma cidade, o motorista pode gastar mais de R$ 400 para colocar o ponteiro no máximo, conforme levantamento realizado pela Coluna.

Na pesquisa, foram considerados os veículos que estão entre os mais vendidos de 2021. A capacidade dos reservatórios varia de 38 a 60 litros, e os valores apontados abaixo são aproximados.

No entanto, convém frisar que há no mercado veículos com armazenagem máxima bem maior. O Range Rover, da Land Rover, por exemplo, suporta mais de 100 litros, o que levaria o custo para encher o tanque para mais de R$ 600.

A Coluna considerou, no levantamento, três custos distintos: mínimo, médio e máximo. Com base na mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), o preço mínimo da gasolina no Ceará foi de R$ 5,59; o médio foi de R$ 5,99; e o máximo, R$ 6,71.

Quanto custa encher o tanque com gasolina em 2021?

Renault Kwid

Tamanho do tanque: 38 litros

38 litros Custo mínimo: R$ 212

R$ 212 Custo médio: R$ 227

R$ 227 Custo máximo: R$ 254

Chevrolet Ônix

Tamanho do tanque: 44 litros

44 litros Custo mínimo: R$ 246

R$ 246 Custo médio: R$ 263

R$ 263 Custo máximo: R$ 295

Hyundai HB20

Tamanho do tanque: 44 litros

44 litros Custo mínimo: R$ 246

R$ 246 Custo médio: R$ 263

R$ 263 Custo máximo: R$ 295

Fiat Mobi

Tamanho do tanque: 47 litros

47 litros Custo mínimo: R$ 262

R$ 262 Custo médio: R$ 281

R$ 281 Custo máximo: R$ 315

Fiat Argo

Tamanho do tanque: 48 litros

48 litros Custo mínimo: R$ 268

R$ 268 Custo médio: R$ 287

R$ 287 Custo máximo: R$ 322

Hyundai Creta

Tamanho do tanque: 55 litros

55 litros Custo mínimo: R$ 307

R$ 307 Custo médio: R$ 329

R$ 329 Custo máximo: R$ 369

VW Gol

Tamanho do tanque: 55 litros

55 litros Custo mínimo: R$ 307

R$ 307 Custo médio: R$ 329

R$ 329 Custo máximo: R$ 369

Fiat Strada

Tamanho do tanque: 55 litros

55 litros Custo mínimo: R$ 307

R$ 307 Custo médio: R$ 329

R$ 329 Custo máximo: R$ 369

Jeep Renegade

Tamanho do tanque: 60 litros

60 litros Custo mínimo: R$ 335

R$ 335 Custo médio: R$ 359

R$ 359 Custo máximo: R$ 402

Jeep Compass

Tamanho do tanque: 60 litros

60 litros Custo mínimo: R$ 335

R$ 335 Custo médio: R$ 359

R$ 359 Custo máximo: R$ 402

Toyota Corolla

Tamanho do tanque: 60 litros

60 litros Custo mínimo: R$ 335

R$ 335 Custo médio: R$ 359

R$ 359 Custo máximo: R$ 402