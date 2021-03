Futebol acima do lockdown

Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Mas o lockdown não está aí? Resposta simples: para uns, sim; para outros, não. A vida é assim: nem todos são iguais perante a lei. Há os que têm sorte. Há os que têm azar. E bote azar nisso. A propósito, nunca vi de repente tanto especialista nesse assunto. Gente, que há pouco tempo nem sabia escrever a palavra lockdown, agora faz pose de doutor no assunto. E fala como se tivesse feito pós-graduação nos melhores centros de excelência da Infectologia. Meu Deus, meu Deus. Socorro! SOS para usar a sigla da língua deles. Sou contra. Sou a favor. Muito menos pelo contrário. Mas já que todos falam, o pobre mortal aqui também tem o direito de emitir sua opinião. Estou igual ao Sócrates. Não o notável jogador e médico politizado que tanta polêmica causou, quando na Seleção Brasileira ou no glorioso time São Paulo de sua época. Refiro-me ao Sócrates, o filósofo ateniense mesmo. Amigos, depois de ler tanto sobre o que os sábios cientistas disseram e dizem sobre o coronavírus, vacina e lockdown, “só sei que nada sei”. Essa frase atribuída a Sócrates poderia levar ao semancol alguns gênios que melhor fariam se ficassem calados. Mesmo com lockdown, hoje vai haver futebol.

Confinamento

Estou entre os que, para aprender, tiveram que escrever várias vezes a palavra lockdown. Para mim, o melhor seria usar a palavra confinamento, do nosso português de açúcar. Mas tenho de estar ligado nos novos tempos. O idioma inglês é do mundo. Pois vá logo aprender a falar o mandarim.

Acima

Acima do lockdown está a Copa do Nordeste. Hoje, às 16 horas, no Castelão daqui, tem Ceará x Vitória. Como houve apenas uma rodada, ainda não há condições para dizer quem é quem. Além disso, todos estão vindo de uma transição entre o fim da Série A e o começo do regional.

Longe

Em São Luís, no Castelão de lá, às 20:30, o Sampaio Corrêa recebe o Fortaleza. Não gostei da produção do Fortaleza na vitória sobre o CRB (1 x 0). Mas também compreendo a situação. O processo de ajustes é geral. Enderson Moreira está montando o novo tricolor.

Confuso

Com lockdown ou sem lockdown o futebol está seguindo. Só o Campeonato Cearense sofreu paralisação. Não entendi. Mas quem sou eu para entender? E é porque dizem que todos são iguais perante a lei. Cansei.