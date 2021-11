ZPE Ceará busca novos investidores da Coreia, mas ainda aguarda regulamentação do setor para avançar

A Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) está acompanhando de perto o avanço do projeto do novo marco regulatório do setor para buscar novos investimentos internacionais. E parte dessa atração de empresas deverá estar focada em negócios da Coreia do Sul, embora ainda não haja confirmação de nomes específicos ainda. A informação foi confirmada pelo presidente da ZPE, Eduardo Neves, durante 5º Fórum de Responsabilidade Social Corporativa em Fortaleza.

O evento foi promovido pela Embaixada da Coreia do Sul no Brasil.

"Projetos de futuro a ZPE tem muitos, principalmente com o novo marco legal agora com a entrada de serviços em ZPE, então a CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém) como nossa parceira e a Coreia do Sul nós podemos trazer novos negócios que possam estar aqui e eles serão muito bem-vindos. Vamos iniciar as conversas agora e o marco legal está pronto, mas precisamos da regulamentação da lei para ter a regra muito clara e possamos, com os investidores, ir a miúde no detalhe de cada atividade, negócio, e atividade econômica, sobre o que é vantagem ou não", disse Neves.

Novos fornecedores

Durante o evento, que tratou sobre as relações da CSP e das empresas da Coreia do Sul que atuam no Ceará com as comunidades na área do Pecém, Cristiane Peres, gerente de relações com comunidades da Siderúrgica, também comentou sobre a iniciativa de capacidar empresas locais para gerar impactos sociais e econômicos na região.

Ao todo, o projeto de capacitação da CSP deverá capacitar cerca de 90 negócios para atuar e fornecer serviços de hotelaria, refeição, serviços gráficos, reparação elétrica, e manutenção para as empresas do Complexo do Pecém.

"A gente tem um programa em parceria com o Sebrae que a nossa intenção é fortalecer os empreendedores locais para que eles consigam fornecer para a CSP. Hoje, a gente está capacitando cerca de 90 empresas para elas poderem fornecer para a CSP e outras empresas do complexo (do Pecém). A ideia é capacitá-los em gestão e para atuar com o Estado no setor de crédito. No final do processo, a empresa ainda recebe uma consultoria para que a gente possa ver onde ele ainda pode melhorar", explicou Cristiane.

Importando conhecimento

Legenda: A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, revelou conversas com o embaixador da Coreia para trocar informações e importar estratégias para melhorar a educação no Ceará Foto: Saulo Galdino / Gran Marquise

Outros frutos que a relação com a Coreia do Sul pode trazer para o Estado do Ceará devem ser plantados pela vice-governadora Izolda Cela, que revelou durante o encontro com o embaixador do país asiático uma negociação para tratar da troca de conhecimento sobre estratégias de educação entre o Estado e a Coreia do Sul.

Essas tratativas ainda deverão andar de forma lenta, como costumam ser as relações entre nações, mas demonstra mais uma vez a grande preocupação da vice-governadora mantém com a educação no Ceará.

Vale ressaltar que se Camilo Santana se licenciar do cargo do Executivo para disputar uma vaga ao Senado em 2022, é Izolda Cela quem deverá assumir o posto de governadora do Ceará.