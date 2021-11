Complexo do Pecém é apresentado para investidores europeus na Holanda

Como havia anunciado o secretário de desenvolvimento econômico do Ceará, o Complexo do Pecém (CIPP S/A) está expondo as oportunidades de negócio do terminal para investidores na Europa. A promoção está sendo realizada durante a 40ª edição da Europort, feira referência no setor portuário, e pode render novas oportunidades de negócios nas áreas de construção naval, manutenção e reparação, propulsão, dragagem, navegação, eletrônica e serviços.

É a primeira vez que o Pecém participa do evento, onde serão apresentados os detalhes do terminal e as possibilidades da Área Industrial e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará.

Os focos do evento envolvem os temas de digitação, transição de energia, próxima geração e financiamento na indústria marítima.

O esforço de promoção está sendo liderado pela diretora comercial do Complexo do Pecém, Duna Uribe, que destacou o potencial de negócios no Ceará a partir dos últimos investimentos e da parceria com o Porto de Roterdã, na Holanda.

“Nós estamos muito entusiasmados em estar participando, com estande, dessa feira que reúne grandes players da indústria marítima. Vivemos um momento especial depois de muitas limitações presenciais. Então, a expectativa é muito grande em colocarmos o Pecém como um ponto estratégico para aqueles que queiram fazer negócios no Brasil, fazer negócios num complexo industrial e portuário que desperta a atenção pela parceria com o Porto de Roterdã. Por isso, vamos apresentar com detalhes essa parceria para os investidores europeus. Além de mostrarmos que o Pecém é a casa do Hidrogênio verde no Brasil”, disse Duna.

Esforços paralelos

O ambiente de negócios no Ceará também está sendo promovido durante o Brazil Network Day (BND), uma iniciativa de promoção de comércio e investimentos organizada pela Embaixada do Brasil em Haia.

“Estamos ansiosos para participar do Brazil Network Day, um evento muito tradicional que vai nos dar a oportunidade de apresentar as diversas possibilidades de negócios que o Ceará, inclusive o Complexo do Pecém oferecem. Esperamos obter bons resultados desse encontro, pois teremos um público qualificado de potenciais investidores para o Estado”, disse Maia Júnior, secretário de desenvolvimento econômico e trabalho do Ceará.