Antes do início, Latam confirma duplicação de oferta para o voo de São Paulo a Jericoacoara

A Latam confirmou que irá duplicar a frequências do voo entre Jericoacoara e São Paulo (Guarulhos) antes mesmo do início da operação, programada para começar em dezembro. A informação foi confirmada em primeira ao Diário do Nordeste pelo diretor de marketing e vendas da companhia, Diogo Elias.

A perspectiva se baseia na alta procura por destinos internos em um cenário de incertezas da recuperação dos voos internacionais, mas também do potencial turístico de Jeri para a alta estação.

Elias, que também comemorou o primeiro voo da nova rota São Paulo-Juazeiro do Norte nesta quinta-feira (4), disse que esse aumento dos voos para Jeri deverão durar até o fim de janeiro de 2022, começando a partir da segunda quinzena de dezembro.

"A gente pousou nosso primeiro voo de São Paulo para Juazeiro, em novembro serão 5 por semana, mas em dezembro a passa a ser diário, e Jeri começa em dezembro com 1 voo por dia, até porque está em alta. O turismo doméstico está alta mesmo com algumas fronteiras já reabrindo ainda não temos toda a oferta e o dólar está muito caro, e ainda tem a questão dos testes e vacinas, então tomamos a decisão de duplicar a oferta para Jericoacoara", disse.

"Começamos a duplicar essa frequência na segunda quinzena de dezembro e vai até o fim de janeiro. Depois vamos vendo como segue a demanda. Esse novo voo começa em dezembro, mas publicaremos essa oferta em dobro depois de amanhã, estando disponível para os clientes no sábado no fim do dia", completou.

A Latam já havia confirmado para esta coluna a criação das rotas de Jeri e Juazeiro antes mesmo da realização da ABAV Expo & Collab, em outubro.

Alta demanda

Sobre os voos para Juazeiro do Norte, Diogo Elias afirmou que a companhia vem registrando ótimos números, com a cidade do Cariri indicando a maior demanda entre os quatro novos voos da Latam para o Nordeste a partir de novembro. A lista inclui rotas para Jeri, Juazeiro, Petrolina e Vitória da Conquista.

"Estamos muito animados com essa retomada e Juazeiro é muito marcante porque os 4 destinos que inauguramos nesse fim de ano, ela é a primeira e que teve a maior demanda, considerando Juazeiro, Petrolina, Jeri e Vitória da Conquista. A gente teve ocupação de quase 90% no primeiro voo e estamos animados porque lá temos o turismo religioso, de lazer, e o corporativo", develou.

Demanda local e voos internacionais

O diretor de marketing e vendas da Latam também projetou que a empresa deverá superar o patamar pré-pandeia (2019) no primeiro trimestre do próximo ano, considerando o número de assentos vendidos em voos domésticos.

Ele comentou que os planos da empresa estão em reforçar destinos e voos locais para recompor a demanda e aproveitar algumas condições de mercado.

Com o dólar alto e alguns países ainda sem protocolos precisos para entrada de brasileiros, Elias afirmou que o turista local deverá continuar buscando rotas internas para viajar à lazer, o que pode acabar beneficiando cidades com alto potencial turístico.

A Latam, no entanto, por conta dessas questões de mercado, segue sem previsão para o retorno dos voos que ligavam Fortaleza aos Estados Unidos de forma direta.

Novas rotas em Fortaleza

Além dessas projeções, a Latam ainda reforçou que escolheu Fortaleza como "cidade-foco" e abrirá mais 6 novas rotas domésticas a partir da Capital.

Confira os novos voos e quando eles começam a operar:

Fortaleza-Maceió: iniciada com 5 voos semanais agora em novembro de 2021 Fortaleza-Natal: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 5 voos semanais agora em novembro de 2021 Fortaleza-Recife: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021 Fortaleza-São Luís: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021 Fortaleza-Salvador: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021 Fortaleza-Belo Horizonte/Confins: desativada desde setembro de 2019, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021