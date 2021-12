Pensando em investir com o 13º salário? Veja algumas opções para gerar renda no fim do ano

Com a chegada do fim do ano, muita gente começa a pensar em promoções para as compras de presente de Natal e das celebrações do Ano Novo. Mas o pagamento o décimo terceiro salário para muitos trabalhadores pode servir como uma impulsão de investimentos para quem deseja uma renda extra no futuro e não planeja muitos gastos até 2022.

Um dos pontos importantes a considerar no cenário econômico atual é haver no País uma tendência de elevação dos juros, o que deverá resultar em um crescimento do potencial de retorno de investimentos baseados à taxa Selic.

Contudo, o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) do Ceará, Ricardo Coimbra, também apontou que investimentos atrelados aos índices de inflação podem ser boas opções.

Coimbra destacou os investimentos ligados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"Com o crescimento do processo inflacionário, as taxas de juros tem aumentado e como consequência as operações de renda fixa vem se transformando em algo mais atrativo, principalmente para os investidores mais conservadores. Há uma expectativa de que a Selic seja aumentada nos próximos meses, chegando até 11% e 12% então as operações atreladas à inflação e à Selic, ou a soma das duas coisas, acabam sendo mais vantajosas".

Veja tipos de investimentos indicados para os perfis mais conservadores

Tesouro direto atrelados a inflação ou juros (Selic e IPCA)

Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Atenção na remuneração

Outra dica importante na hora de pesquisar as melhores opções de investimento listadas nas corretoras é buscar opções com remuneração pós-fixada, ou seja, quando o título vai se ajustando de acordo com as mudanças nos índices aos quais está atrelado.

Se a perspectiva é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) vai elevar a taxa de juros nos próximos meses, é importante buscar investimentos que possam aproveitar essa tendência de alta. Para tentar entender melhor essas movimentações, uma boa opção é seguir as publicações do Boletim Focus, que publica a análise de vários agentes do mercado financeiro.

"A renda fixa pode ser interessante, com o tesouro direto, os LCIs e LCAs são boas opções, então as operações que tenham por trás a remuneração de juros pós-fixada, pela perspectiva de alta da Selic, podem ser bem atrativas e dar um bom retorno", disse Coimbra.

Renda variável

Já no mercado de variável é preciso ter um pouco mais de cuidado para não absorver perdas que podem ser geradas pelo risco na Bolsa de Valores ou pela flutuação de outras cotações. Apesar dessa incerteza, que pode ser acompanhada por profissionais especializados, ainda há boas opções para aplicações com os recursos do décimo terceiro.

Tentar aproveitar a valorização do mercado de commodities, como petróleo e grãos do agronegócio, pode ser uma boa opção para os investidores. Além disso, checar os resultados de empresas exportadores também pode dar bons resultados, já que o Brasil ainda vive um cenário de desvalorização cambial em relação ao dólar.

Opções de investimento em renda variável

Ações (empresas exportadores ou do setor de commodities)

Fundos imobiliários

Fundos multimercado

Para quem não quer se arriscar tanto em ações, os fundos imobiliários — a partir da perspectiva de reabertura da economia — e os fundos multimercado, que podem oferecer boas rentabilidades pela variedade de investimentos, surgem como boas opções.

No entanto é preciso estar atento aos gestores desses fundos e de que forma os recursos são alocados ao longo do tempo para não ser surpreendido por quedas muito abruptas. Além disso, é sempre importante ressaltar que os investimentos em renda variável podem ser feitos com acompanhamento de corretores de investimento.