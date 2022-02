Empréstimos do crédito rural são retomados após suspensão do Governo Federal

Os bancos de fomento no País retomaram empréstimos do crédito rural com recursos do Governo Federal a partir dessa quinta-feira (24). A informação foi confirmada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, durante evento no Banco do Nordeste, em Fortaleza.

Segundo a titular do Mapa, a procura por crédito rural chegou perto do limite do orçamento do Plano Safra atual e fez com que, por recomendação do Tesouro, o Ministério da Economia suspendesse os financiamentos até que a situação fosse redimensionada.

Mas a situação parece já ter sido equilibrada para que os bancos de fomento, como o BNB, possam voltar a operar normalmente as opções de crédito rural.

"Nós tivemos um problema que acontece quase todos os anos, que quando a tomada de crédito chega perto do limite dos recursos, o Tesouro fala que é preciso checar os recursos para ver se há condição de atender todo mundo para fazer a equalização dos juros, mas já está estabelecido o custeio para os pequenos produtores rurais", disse a ministra.

Plano Safra

Tereza Cristina ainda afirmou que o Governo Federal já está discutindo os recursos para o próximo período do Plano Safra, que terá as condições anunciadas no próximo dia 30 de maio.

"Houve uma tomada muito grande de crédito, pelo Plano Safra do ano passado, que vem de junho a julho, mas algumas linhas desse ano se esgotaram, então vamos ter de fazer um remanejamento entre as que não foram para que se faça custeio. Mas isso foi resolvido desde ontem (quarta, dia 23), e os bancos deverão operar normalmente a partir de hoje (quinta, dia 24) o Plano Safra vigente, mas já estamos discutindo o do próximo ano, que será anunciado no fim de maio", afirmou.

Recursos pelo BNB

Sobre a aplicação de recursos para iniciativas do agronegócio, o presidente interino do BNB, José Gomes da Costa, previu que cerca de R$ 12 bilhões serão financiados pela instituição em 2022.

"Nossa expectativa é sempre de aumento e os pequenos produtores são sempre a prioridade, vendo claro os limites de orçamento das fontes que temos. O FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) é muito limitado, com um orçamento de R$ 26 bilhões com recursos do Tesouro, mas temos de fazer um malabarismo muito grande. Mas a ideia é criar fontes para os grandes em áreas urbanas para dedicar recursos aos pequenos produtores do setor primário", afirmou.