BNB negocia parceria com Sebrae para atuação em centro de impulsão de startups

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e o Banco do Nordeste estão negociando uma parceria de atuação para impulsionar o ecossistema de startups no Ceará. A iniciativa estaria baseada na criação de centro de inovação e apoio, que foi apresentado pelo Sebrae à diretoria do BNB na semana passada.

A nova estrutura deverá ficar pronta em abril do próximo ano para receber aceleradoras, empresas de serviço e instituições financeiras em apoiar projetos inovadores.

Com o novo contato, o BNB estaria bem mais próximo das startups, facilitando as negociações para fornecimento de crédito para financiamento das operações. De forma exclusiva para a coluna, o BNB confirmou o interesse na iniciativa e destacou as ações já criadas para atuar no setor de novação.

Atuação no setor

Atualmente, o Banco do Nordeste conta com próprio Hub de Inovação, além de possuir duas linhas de crédito específicas para o segmento: FNE Startups e FNE Inovação.

A meta agora, deverá ser ampliar o volume de recursos financiados.